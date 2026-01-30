BBC’den çarpıcı analiz: İran’ın vereceği yanıt farklı olabilir

Analize göre, her iki tarafın da yoğun baskı altında olduğu ve manevra alanının daraldığı bu ortamda, uzun süredir devam eden brinkmanship (uçurumun kenarında siyaset) oyunu belki de en tehlikeli anına yaklaşıyor. Bu denge yanlış kurulduğunda bedeli sadece hükümetler değil, milyonlarca sıradan İranlı ve tüm bölge ödeyebilir.