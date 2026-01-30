Haberler
BBC’den çarpıcı analiz: İran’ın vereceği yanıt farklı olabilir
Giriş Tarihi: 30.01.2026 16:30
İngiliz medyasında yer alan habere göre, USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun İran karasularına yakın şekilde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sahasına girmesi, Washington ile Tahran arasında doğrudan bir hesaplaşma ihtimalini güçlendirdi. Konuşlandırmanın, İran'daki sert protesto bastırma dalgasıyla aynı döneme denk gelmesi, daha geniş çaplı bir çatışma riskini artıran en kritik unsur olarak değerlendiriliyor.