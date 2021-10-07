Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan silah ve teknolojiler nelerdir?

DENİZALTI



O güne kadar eşi benzeri görülmemiş olan bu teknoloji, denizciler için mitolojik deniz canavarları kadar korkutucuydu. Görünmüyorlar, bulunamıyorlardı ve kendilerinden kat kat büyük kruvazörleri batırmayı başarıyorlardı.