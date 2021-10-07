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Haberler Galeri Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan silah ve teknolojiler nelerdir?
Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 11:08

Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan silah ve teknolojiler nelerdir?

Birinci Dünya Savaşı’nın silah ve teknolojileri

102 yıl önce başlayan ve 4 yıl boyunca Avrupa'yı kasıp kavuran 1'inci Dünya Savaşı'nda kullanılan dönemin teknolojik cihazları neleri değiştirdi?

Birinci Dünya Savaşı’nın silah ve teknolojileri

ZIRHLI TREN

Birinci Dünya savaşının en belirleyici unsurlarından biri lojistik üstünlük kurmaktı. Bu amaçla 1915´ten itibaren zırhı trenler sahneye çıkmaya başladı.

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Birinci Dünya Savaşı’nın silah ve teknolojileri

DENİZALTI

O güne kadar eşi benzeri görülmemiş olan bu teknoloji, denizciler için mitolojik deniz canavarları kadar korkutucuydu. Görünmüyorlar, bulunamıyorlardı ve kendilerinden kat kat büyük kruvazörleri batırmayı başarıyorlardı.

Birinci Dünya Savaşı’nın silah ve teknolojileri

TELGRAF

Denizde, karada ve Akdeniz, Asya, Afrika gibi birçok farklı cephede savaşan güçler için iletişim en önemli etkenlerden biriydi.

Birinci Dünya Savaşı’nın silah ve teknolojileri

ARAZİ TELEFONU

Siperler arası kablolu iletişimi sürekli kılmak mümkün değildi. Zira yağan tonlarca top mermisi kabloları parçalıyor ya da el değiştiren siperler yüzünden birlikler sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyordu. Bu yüzden arazi telefonu birimleri kurulmuştu.

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