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Böylesi görülmedi! Kadınlar evlenebilmek için başlık parası bile ödüyor

Böylesi görülmedi! Kadınlar evlenebilmek için başlık parası bile ödüyor

Evlilik, dünya üzerinde ülke ya da coğrafya fark etmeksizin son derece önemli bir olgudur. Toplumun en önemli dinamikleri arasında bulunan evlilik olgusu, sadece bireyleri olmadığı gibi yaşanılan ülkeyi, hatta ve hatta dünyayı da etkileyen bir durum olarak karşımızda durmaktadır. Bazı ülkeler evlilik kurumuna ve bunun teşvikine çok sıcak bakmasa da kimi ülkeler evliliğe vatandaşlarını teşvik ediyor. Kimi ülkelerde ise erkek kadın oranının dengesizliği, evlilik konusunda erkekleri olduğu kadar kadınları da teşvike yönlendiriyor. İşte, İşte evliliğe teşvik eden o ülkeler...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 12:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





