Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:51
Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
09:52
Brezilya'da kongre baskını: Federal müdahale emri verildi! Bolsonaro'dan ilk açıklama...
Brezilya'daeski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi. Ordunun müdahale etmesi talebinde bulunan gruplar, polis bariyerini aşarak kongre binasına girdi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan göstericilere müdahale emri verdi. Yaşanan olayların ardından Bolsonaro'dan açıklama geldi...