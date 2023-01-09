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Haberler Galeri Brezilya'da kongre baskını: Federal müdahale emri verildi! Bolsonaro'dan ilk açıklama...
Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:52

Brezilya'da kongre baskını: Federal müdahale emri verildi! Bolsonaro'dan ilk açıklama...

Brezilya'daeski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi. Ordunun müdahale etmesi talebinde bulunan gruplar, polis bariyerini aşarak kongre binasına girdi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan göstericilere müdahale emri verdi. Yaşanan olayların ardından Bolsonaro'dan açıklama geldi...

Brezilya’da kongre baskını: Federal müdahale emri verildi! Bolsonaro’dan ilk açıklama...

Dünya Brezilya'daki kongre baskınını konuşuyor. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi.Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Brezilya’da kongre baskını: Federal müdahale emri verildi! Bolsonaro’dan ilk açıklama...

GÖSTERİCİLERE SERT TEPKİ

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin önce Kongre, ardından Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ile Yüksek Mahkeme'yi basması sonrası Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula, eylemcilere sert tepki gösterdi. Başkent Brasilia'daki güvenlik bölgesine müdahale emri veren Lula, yapılanları "vandallık ve faşistlik" olduğunu, Brezilya'da güvenlikten sorumlu olması gereken kişilerin ise görevlerini yapmadığını bildirdi.

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Brezilya’da kongre baskını: Federal müdahale emri verildi! Bolsonaro’dan ilk açıklama...

'CEZASIZ KALMAYACAK'

Başkanlık, Yüksek Mahkeme ve Kongre'yi işgal edenlerin teşvik edildiğini vurgulayan Lula, "Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski cumhurbaşkanının (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen yanlılarının sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Brezilya’da kongre baskını: Federal müdahale emri verildi! Bolsonaro’dan ilk açıklama...

Lula, Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Capelli'nin tüm güvenlik bölgesinden sorumlu olacağını kaydederek, Capelli'nin doğrudan kendisine bağlı olacağını söyledi.

Eylemcilerin devlet binalarına zorla girdiği sırada Lula'nın, Sao Paulo eyaletinde bazı ziyaretler yaptığı ve olayların ardından programını değiştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya’da kongre baskını: Federal müdahale emri verildi! Bolsonaro’dan ilk açıklama...

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bolsonaro yanlıları ellerinde taşıdıkları bayrak ve soplarla güvenlik güçlerine saldırarak, araçlara zarar verdi. Gazetecilere de saldıran eylemciler, foto muhabirlerinin ve kameramanların ekipmanlarına zarar verdi.

Olayların kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda takviye gücün gönderildiği, 150 Bolsonaro yanlısının gözaltına alındığı ve eylemlerin sürdüğü belirtildi.

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