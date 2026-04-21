Büyük savaş kapıda mı? ABD-İran müzakereleri sil baştan! 3 dev uçak gemileri bölgede birleşiyor

KÖRFEZ'DE DEV ASKERİ YIĞINAK

ABD, Ortadoğu'daki askeri varlığını hızla artırıyor. USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubu Süveyş Kanalı'nı geçerek bölgeye yönelirken, USS Abraham Lincoln ile birleşmesi bekleniyor. Ayrıca USS George H. W. Bush'un da kuzeye ilerlediği ve bölgede en az 40 bin askerin konuşlandırıldığı ifade ediliyor. Üç uçak gemisi grubu ve deniz piyade görev güçlerinin varlığı, barış beklentisinin aksine savaş hazırlığına işaret ediyor.