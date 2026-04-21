Büyük savaş kapıda mı? ABD-İran müzakereleri sil baştan! 3 dev uçak gemileri bölgede birleşiyor
Giriş Tarihi: 21.04.2026 10:31
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yürütülen barış sürecinde sergilediği çelişkili söylem ve sert askeri hamleler, Tahran'ın müzakerelerden çekilmesine yol açarak Körfez'de tansiyonu yeniden yükseltti. Trump'ın erken zafer ilan eden açıklamaları ve "nükleer" talepleri İran tarafından reddedilirken, ABD'nin bölgeye yoğun askeri sevkiyatı savaş ihtimalini güçlendirdi. Hem Washington hem de Tahran'ın çatışma seçeneğini masada tutması, kırılgan ateşkes umutlarını zayıflatırken, bölgeyi yeniden geniş çaplı bir krizin eşiğine getirdi.