ÇİN’İN UYUYAN GÜZELİ: Damarlarında Hâlâ Kanı, Saçları ve Kirpikleri Olan 2000 Yıllık Mumya Lady Day’ın sırrı çözülemiyor!

Dai ailesi "hayalet ateş" sayesinde keşfedildi!

Olağanüstü arkeolojik buluntu, olaysız geçmesi beklenen bir proje sırasında keşfedildi. Changsha kentindeki işçiler, yerel halk için hiçbir şey ifade etmeyen Mawangdui Tepesi'nin yan tarafında bir hava saldırısı sığınağı için bir çukur kazıyorlardı.

İşçiler, bir sigara molası vermeye karar verdiklerinde şok içindeydiler ve tepenin derinliklerinden yayılan soğuk hava üflemesiyle kibritleri aniden tutuştu. Bilim adamları, yerel halkın GUI Huo "hayalet ateşi" olarak adlandırdığı şeyi araştırmak için çağrıldı. İşte o zaman Dai ailesinin kalıntılarına rastladılar.