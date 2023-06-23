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Haberler Galeri ÇİN'İN UYUYAN GÜZELİ: Damarlarında Hâlâ Kanı, Saçları ve Kirpikleri Olan 2000 Yıllık Mumya Lady Day'ın sırrı çözülemiyor!
Giriş Tarihi: 23.06.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 16:15

ÇİN'İN UYUYAN GÜZELİ: Damarlarında Hâlâ Kanı, Saçları ve Kirpikleri Olan 2000 Yıllık Mumya Lady Day'ın sırrı çözülemiyor!

Lady Day olarak da bilinen Xin Zhui'nin ilginç hikayesi, eski Çin'deki Batı Han hanedanlığı döneminde Dai'nin Markizi idi. Mezarı, ölümünden 2000 yıl sonra Çin'de Mawangdui adlı bir tepede, yanında yüzlerce değerli eser ve belgeyle bulundu. Ancak herkesi şaşırtan şey, ölümünden binlerce yıl sonra vücudunun inanılmaz derecede iyi korunmuş olmasıydı.

ÇİN’İN UYUYAN GÜZELİ: Damarlarında Hâlâ Kanı, Saçları ve Kirpikleri Olan 2000 Yıllık Mumya Lady Day’ın sırrı çözülemiyor!

1971'de Çin'in Hunan Eyaletindeki işçiler dünyanın en muhteşem arkeolojik alanlarından birini gün yüzüne çıkardılar. Alan üç ayrıntılı mezar içeriyordu. Biri, ünlü Dai Marquis unvanına sahip, hali vakti yerinde bir devlet memuru olan Li Kang'a aitti. Diğer iki mezarda karısı Leydi Dai ve oğulları vardı.

ÇİN’İN UYUYAN GÜZELİ: Damarlarında Hâlâ Kanı, Saçları ve Kirpikleri Olan 2000 Yıllık Mumya Lady Day’ın sırrı çözülemiyor!

Aile, Çin'in Han Hanedanlığı döneminde (MÖ 206 - MS 220) yaşadı. Lady Dai, MÖ 163 civarında, 2000 yıldan daha uzun bir süre önce vefat etti, ancak neredeyse mükemmel şekilde korunmuş cesedi ve ailenin cenaze eşyaları, tarihçilerin eski Çin'deki yaşam hakkında önemli bilgileri bir araya getirmelerine yardımcı oldu.

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ÇİN’İN UYUYAN GÜZELİ: Damarlarında Hâlâ Kanı, Saçları ve Kirpikleri Olan 2000 Yıllık Mumya Lady Day’ın sırrı çözülemiyor!

Dai ailesi "hayalet ateş" sayesinde keşfedildi!
Olağanüstü arkeolojik buluntu, olaysız geçmesi beklenen bir proje sırasında keşfedildi. Changsha kentindeki işçiler, yerel halk için hiçbir şey ifade etmeyen Mawangdui Tepesi'nin yan tarafında bir hava saldırısı sığınağı için bir çukur kazıyorlardı.

İşçiler, bir sigara molası vermeye karar verdiklerinde şok içindeydiler ve tepenin derinliklerinden yayılan soğuk hava üflemesiyle kibritleri aniden tutuştu. Bilim adamları, yerel halkın GUI Huo "hayalet ateşi" olarak adlandırdığı şeyi araştırmak için çağrıldı. İşte o zaman Dai ailesinin kalıntılarına rastladılar.

ÇİN’İN UYUYAN GÜZELİ: Damarlarında Hâlâ Kanı, Saçları ve Kirpikleri Olan 2000 Yıllık Mumya Lady Day’ın sırrı çözülemiyor!

Arkeologlar çok geçmeden en içteki tabutların markinin, karısının ve oğlunun kalıntılarını içerdiğini, dış tabutların ise öbür dünya için 1.000'den fazla değerli eşyayı tutmak üzere yaratıldığını öğrendiler. Xin Zhui'nin mezarının içindeki nesneler o kadar zengindi ki ona "Diva Mumyası" lakabı takıldı.

ÇİN’İN UYUYAN GÜZELİ: Damarlarında Hâlâ Kanı, Saçları ve Kirpikleri Olan 2000 Yıllık Mumya Lady Day’ın sırrı çözülemiyor!

Araştırmacıların keşfettiği nesnelerden bazıları arasında 100 gösterişli ipek giysi, 182 parça pahalı cilalı eşya ve çeşitli makyaj ve güzellik aksesuarları yer alıyor. Toplumdaki itibarı olan bir kadının hizmetlilere de ihtiyacı olacağından, mezarına hizmetkarlarını simgeleyen 162 oyma ahşap heykel de yerleştirildi. Dai ailesiyle birlikte memnuniyetlerini sağlamak için gönderilen diğer aile nesneleri arasında çeşitli cilalı, ahşap ve bambu mutfak eşyaları, pişmiş yiyecekler, şarapla dolu kaplar ve nilüfer kökleri, fasulye, meyve ve sebzeler gibi temel gıdalar yer alıyordu.

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