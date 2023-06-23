Giriş Tarihi: 23.06.2023 16:11
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
16:15
ÇİN'İN UYUYAN GÜZELİ: Damarlarında Hâlâ Kanı, Saçları ve Kirpikleri Olan 2000 Yıllık Mumya Lady Day'ın sırrı çözülemiyor!
Lady Day olarak da bilinen Xin Zhui'nin ilginç hikayesi, eski Çin'deki Batı Han hanedanlığı döneminde Dai'nin Markizi idi. Mezarı, ölümünden 2000 yıl sonra Çin'de Mawangdui adlı bir tepede, yanında yüzlerce değerli eser ve belgeyle bulundu. Ancak herkesi şaşırtan şey, ölümünden binlerce yıl sonra vücudunun inanılmaz derecede iyi korunmuş olmasıydı.