Giriş Tarihi: 17.04.2026 10:25
Çin’den İran’a kritik radar hamlesi! Pekin’in desteği gerilimi küresel krize taşıyor, 3. Dünya savaşının zemini mi?
ABD-İsrail öncülüğünde İran'a karşı başlatılan savaş, Rusya ve Çin'in Tahran'a yönelik olası askeri ve istihbari destek arayışlarıyla küresel bir krize dönüşme riski taşıyor. Çin'in gelişmiş radar sistemleri ve hava savunma unsurlarını İran'a sağlamayı değerlendirdiği, Rusya'nın ise ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin istihbarat paylaştığı öne sürülürken, Pekin'in uydu teknolojileri ve üçüncü ülkeler üzerinden silah transferi seçeneklerini de gündemine aldığı belirtiliyor. ABD'li yetkililer, bu gelişmelerin gayri resmi bir güç ittifakına işaret ettiğini ve savaşın bölgesel sınırları aşabileceğini vurguluyor.