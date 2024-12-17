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Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:34

CNN’in skandalı ifşa oldu! Ünlü muhabirin Suriye aldatmacası: Sözde masum sivilin asıl kimliği ortaya çıktı!

ABD merkezli CNN'nin muhabiri Clarissa Ward bir skandala imza attı. Geçtiğimiz günlerde Esad rejimi tarafından alıkonulan bir Suriyeliyle ilgili yaptığı haberin sahte olduğuna dair birçok iddia yayıldı. Artan tepkiler sonrası yayın kuruluşu konuya ilgili soruşturma açtığını bildirdi. Videodaki mahkumun ise kimliği herkesi şaşırttı.

AA
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CNN’in skandalı ifşa oldu! Ünlü muhabirin Suriye aldatmacası: Sözde masum sivilin asıl kimliği ortaya çıktı!

CNN, 12 Aralık'ta, "CNN, Suriyeli mahkumun Esed rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti" başlıklı haber yayımladı.

CNN’in skandalı ifşa oldu! Ünlü muhabirin Suriye aldatmacası: Sözde masum sivilin asıl kimliği ortaya çıktı!

MUHABİRDEN YALANLAR

Haberin videosunda, CNN muhabiri Clarissa Ward ve yanında bulunan silahlı kişi, Şam'daki bir hapishaneyi çekerken kilitli bir hücrede tesadüfen bir mahkuma denk geliyor. Bu kişinin, Humuslu Adel Gharbal adında bir erkek olduğu aktarılıyor.

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CNN’in skandalı ifşa oldu! Ünlü muhabirin Suriye aldatmacası: Sözde masum sivilin asıl kimliği ortaya çıktı!

Videoda, Gharbal battaniye altında bulunuyor ve üç ay önce tutuklandığını söylüyor. Gharbal, Esed rejiminin devrilmesinden kısa bir süre önce bu hapishaneye nakledildiğini iddia ediyor.

CNN’in skandalı ifşa oldu! Ünlü muhabirin Suriye aldatmacası: Sözde masum sivilin asıl kimliği ortaya çıktı!

CNN'NİN KURGU HABERİ

Ancak, haberin sosyal medyada yayılmasının ardından olayın gerçekliği tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, görüntülerin kurgu olabileceğini veya hikayenin doğruluğunun yeterince teyit edilmediğini öne sürerek eleştirilerde bulundu.

CNN’in skandalı ifşa oldu! Ünlü muhabirin Suriye aldatmacası: Sözde masum sivilin asıl kimliği ortaya çıktı!

YAYIN KURULUŞU KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

CNN Sözcüsü, haberin doğruluğuna ilişkin sosyal medyada yayılan iddialar hakkında AA'ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"O gün, haberimizde yer alan hapishane binasını ziyaret etme planımızdan CNN ekibinden başka kimsenin haberi yoktu. Olaylar, videoda göründüğü şekilde gelişti. Haberde yer alan mahkumun serbest bırakılmasına karar veren kişi Suriyeli bir muhalifti. Mahkumun söyledikleri dahil her şeyi olduğu gibi aktardık. Ardından, kişinin geçmişini araştırmaya başladık ve sahte bir kimlik vermiş olabileceğinin farkındayız. Bu konuyu araştırmaya devam ediyoruz."

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