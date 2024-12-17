Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
13:34
CNN’in skandalı ifşa oldu! Ünlü muhabirin Suriye aldatmacası: Sözde masum sivilin asıl kimliği ortaya çıktı!
ABD merkezli CNN'nin muhabiri Clarissa Ward bir skandala imza attı. Geçtiğimiz günlerde Esad rejimi tarafından alıkonulan bir Suriyeliyle ilgili yaptığı haberin sahte olduğuna dair birçok iddia yayıldı. Artan tepkiler sonrası yayın kuruluşu konuya ilgili soruşturma açtığını bildirdi. Videodaki mahkumun ise kimliği herkesi şaşırttı.