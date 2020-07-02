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Corona virüsü ile ilgili çarpıcı gerçek! Neden onları daha çok öldürüyor?

Corona virüs pademisi nedeniyle dünya genelinde 520 bine yakın kişi hayatını kaybederken enfekte olanların sayısı ise 10 bin 800'ü geçti. Peki kadın ve erkekler eşit sıklıkla enfekte oluyorken neden ölümler daha çok erkeklerde görülüyor. Covid-19 nedeniyle gerçekleşen ölümlerde cinsiyetin nasıl bir bağlantısı var. Coronavirüs neden erkekleri daha çok öldürüyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 15:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





