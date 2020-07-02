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virüsü ile ilgili çarpıcı gerçek! Neden onları daha çok öldürüyor?

Corona virüs pademisi nedeniyle dünya genelinde 520 bine yakın kişi hayatını kaybederken enfekte olanların sayısı ise 10 bin 800'ü geçti. Peki kadın ve erkekler eşit sıklıkla enfekte oluyorken neden ölümler daha çok erkeklerde görülüyor. Covid-19 nedeniyle gerçekleşen ölümlerde cinsiyetin nasıl bir bağlantısı var. Coronavirüs neden erkekleri daha çok öldürüyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 15:57
Corona virüsü ile ilgili çarpıcı gerçek! Neden onları daha çok öldürüyor?

ile ilgili çarpıcı bir araştırma sonucu geldi. Dünya genelinde yeni tip virüs () pandemisi nedeniyle kadınların ve erkeklerin eşit sıklıkla enfekte olduğu görülüyor. Ancak, Covid-19 nedeniyle ölenlerin birçoğunu erkekler oluşturuyor. Bu durumun altında yatan sebepler ise dikkat çekici...

Corona virüsü ile ilgili çarpıcı gerçek! Neden onları daha çok öldürüyor?

Dünyayı etkisine alan ve 519 bini aşkın kişiyi öldüren pandeminin başlangıcından bu yana, erkeklerin yeni tip virüs ile enfekte olduklarında neden daha fazla acı çekmeye meyilli oldukları konusunda birçok olası neden ortaya konuldu.

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Corona virüsü ile ilgili çarpıcı gerçek! Neden onları daha çok öldürüyor?

Bunlardan ilki erkeklerin sahip olduğu davranışsal farklılar; buna göre erkekler sağlıklarına daha az dikkat ediyor, daha fazla sigara içiyor veya daha az dengeli basleniyor.

Corona virüsü ile ilgili çarpıcı gerçek! Neden onları daha çok öldürüyor?

Bu teorilere göre, özellikle 50'in yaşın üzerindekiler sağlıksız bir yaşam tarzına sahip, ayrıca, erkekler genellikle bir doktora görünmeden önce kadınlara göre daha uzun süre bekliyor.

Corona virüsü ile ilgili çarpıcı gerçek! Neden onları daha çok öldürüyor?

NTV'nin haberine göre; Global Health 50/50 tarafından yapılan araştırmada 20'den fazla ülkeden toplanan veriler, kadınların erkekler kadar enfekte olduğunu doğruluyor.

Corona virüsü ile ilgili çarpıcı gerçek! Neden onları daha çok öldürüyor?

Ancak, erkeklerin 'un ciddi formlarına yakalanma ve hastalıktan ölme ihtimalinin daha yüksek olduğu görülüyor.

Corona virüsü ile ilgili çarpıcı gerçek! Neden onları daha çok öldürüyor?

'dan ölüm oranı ülkelerde cinsiyete göre üçte bir ile üçte iki arasında değişiyor.

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