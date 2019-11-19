Dengeler değişecek! 2050'de dünyanın en büyük ülkesi...
Dengeler değişecek! 2050'de dünyanın en büyük ülkesi...
Nüfus elbette bir ülkenin büyüklüğünü ifade etmek için tek başına yeterli değil. Bunun yanında güçlü ekonomi ve askeri güçle birlikte nüfusun da önemi büyük. Şu anda dünyanın en güçlü ekonomilerinin nüfusları da ortalamanın üzerinde. Öte yandan bundan yaklaşık 31 sene sonra 2050 yılında durumlar nasıl olacak? Dengeler değişecek mi? Çin dünyanın en büyük nüfusuna sahip olmaya devam etmeyebilir. ABD de zirvenin biraz gerisinde kalabilir. İşte 2050 yılında dünyanın en büyük nüfusuna sahip olacak ülkeler. Türkiye de listede kendine yer bulurken bakın 2050'de durumumuz ne olacak!
Giriş Tarihi: 19.11.2019
12:06
Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
12:37
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