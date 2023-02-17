Deprem saniye saniye görüntülendi: İşte 7.7’lik deprem anının şoke eden videosu...

Türkiye'yi yasa boğan Pazarcık ve Elbistan depremlerinin bıraktığı hasar ve etki alanı tarihe geçerken uluslararası yer bilimcilerin depremin 'eşi benzeri görülmemiş' bir felaket olduğu açıklamalarının altında yatan gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyan videolar ortaya çıktı. Geniş açılı deprem anı videosu Pazarcık'taki 7.7 şiddetindeki şoku yeryüzünü nasıl çalkaladığını açıkça gösterdi. Adete metrelerde yükselip alçalan yer kabuğu tam anlamıyla çalkalanıyor ve arzı çatlatıyor.