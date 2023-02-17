Giriş Tarihi: 17.02.2023 11:19
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
11:19
Deprem saniye saniye görüntülendi: İşte 7.7'lik deprem anının şoke eden videosu...
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş depremlerinin ilki olan 7.7 şiddetindeki Pazarcık sarsıntısının deprem anına ilişkin videosu ortaya çıktı. Yer kabuğunun çatırdadığı ve adeta altında su doluymuş gibi çalkalandığı anları gösteren video halen arama kurtarma çalışmaları süren depremlerle ilgili gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyan en net görüntü oldu.