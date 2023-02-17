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Haberler Galeri Deprem saniye saniye görüntülendi: İşte 7.7'lik deprem anının şoke eden videosu...
Giriş Tarihi: 17.02.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 11:19

Deprem saniye saniye görüntülendi: İşte 7.7'lik deprem anının şoke eden videosu...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş depremlerinin ilki olan 7.7 şiddetindeki Pazarcık sarsıntısının deprem anına ilişkin videosu ortaya çıktı. Yer kabuğunun çatırdadığı ve adeta altında su doluymuş gibi çalkalandığı anları gösteren video halen arama kurtarma çalışmaları süren depremlerle ilgili gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyan en net görüntü oldu.

İHA
Deprem saniye saniye görüntülendi: İşte 7.7’lik deprem anının şoke eden videosu...

Türkiye'yi yasa boğan Pazarcık ve Elbistan depremlerinin bıraktığı hasar ve etki alanı tarihe geçerken uluslararası yer bilimcilerin depremin 'eşi benzeri görülmemiş' bir felaket olduğu açıklamalarının altında yatan gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyan videolar ortaya çıktı. Geniş açılı deprem anı videosu Pazarcık'taki 7.7 şiddetindeki şoku yeryüzünü nasıl çalkaladığını açıkça gösterdi. Adete metrelerde yükselip alçalan yer kabuğu tam anlamıyla çalkalanıyor ve arzı çatlatıyor.

Deprem saniye saniye görüntülendi: İşte 7.7’lik deprem anının şoke eden videosu...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

7,7'lik ilk deprem Adıyaman'ı böyle salladı! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

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Deprem saniye saniye görüntülendi: İşte 7.7’lik deprem anının şoke eden videosu...

Adıyaman Karadağ'da bulunan su deposunun deprem anına ait görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem ile birlikte elektrikler kesildiği anlar ve jeneratörlerin devreye girmesiyle yaşanan sarsıntı saniye saniye kayıt altına alındı.

Deprem saniye saniye görüntülendi: İşte 7.7’lik deprem anının şoke eden videosu...

Bahçede bulunan ağaçlar ve yapının sallanması kameralar tarafından kaydedildi.

Deprem saniye saniye görüntülendi: İşte 7.7’lik deprem anının şoke eden videosu...

Deprem esnasında içerde bulunan iki kişinin kendisini dışarı atması ancak depremin şiddetinden yürümekte güçlük çektiği anlar da görüntülere yansıdı.

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