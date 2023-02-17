Video Yaşam 7,7'lik ilk deprem Adıyaman'ı böyle salladı! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
7,7'lik ilk deprem Adıyaman'ı böyle salladı! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

7,7'lik ilk deprem Adıyaman'ı böyle salladı! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

17.02.2023 | 10:42

Adıyaman Karadağ’da bulunan su deposunun güvenlik kamerasına deprem anının görüntüleri yansıdı. Deprem ile birlikte elektrikler kesildiği anlar ve jeneratörlerin devreye girmesiyle yaşanan sarsıntı saniye saniye kayıt altına alındı. Bahçede bulunan ağaçlar ve yapının sallanması kameralar tarafından kaydedildi. Deprem esnasında içerde bulunan iki kişinin kendisini dışarı atması ancak depremin şiddetinden yürümekte güçlük çektiği anlar da görüntülere yansıdı.

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