Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:43
Dijital oyun platformunda gizlenen tehlike: 5 yaşındaki çocuğu tuzağa çektiler!
ABD'de henüz 5 yaşındaki bir çocuk, Roblox üzerinden tanıştığı yetişkin bir kişi tarafından adım adım yönlendirilerek karanlık bir buluşmaya sürüklenmeye çalışıldı. Son anda engellenen olay, platformda gizlenen riskleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Kentucky Başsavcılığı, benzer vakaların arttığını belirterek, "Çocuklarınızı Roblox'tan uzak tutun" çağrısı yaptı ve platformun çocukları korumakta ciddi şekilde yetersiz kaldığını vurguladı.