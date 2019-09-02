Dorian Kasırgası en büyük doğa olayı olarak tarihe geçiyor! Deniz ile kara birleşti! Yardım çığlıkları sürüyor…

Dorian Kasırgası tarihin en büyük doğa olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Bahamalar'da büyük tahribata neden olan kasırga sosyal medyada da oldukça yayıldı. Bahamalar'da evinde mahsur kalan bir kişinin sosyal medya üzerinden yardım çığlıkları yapması herkesi üzüntüye boğdu. İşte tarihin en büyük doğa olayı; Dorian Kasırgası…