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  • Dorian Kasırgası en büyük doğa olayı olarak tarihe geçiyor! Deniz ile kara birleşti! Yardım çığlıkları sürüyor…

en büyük doğa olayı olarak tarihe geçiyor! Deniz ile kara birleşti! Yardım çığlıkları sürüyor…

tarihin en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor. 'nın kıyıya yaklaşması ile birçok eyalette acil durum ilan edilirken ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırga'sının ölümcül ve yıkıcı etkilerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Şiddetini arttırarak beşinci seviyeye çıkan kasırga 'da etkili olmaya başladı. Merkezin aktardığı bilgilere göre rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Dorian Kasırgası, şu ana kadar bölgeyi vuran en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti. Şiddetli yağış bırakan kasırganın Bahamalar üzerinde ciddi tahribata yol açacağı tahmin edilirken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir can kaybının rapor edilmediğini ve gerekli tüm tedbirleri aldıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 17:13
Dorian Kasırgası en büyük doğa olayı olarak tarihe geçiyor! Deniz ile kara birleşti! Yardım çığlıkları sürüyor…

tarihin en büyük doğa olaylarından biri olarak kabul ediliyor. 'da büyük tahribata neden olan kasırga sosyal medyada da oldukça yayıldı. Bahamalar'da evinde mahsur kalan bir kişinin sosyal medya üzerinden yardım çığlıkları yapması herkesi üzüntüye boğdu. İşte tarihin en büyük doğa olayı; Dorian Kasırgası…

Dorian Kasırgası en büyük doğa olayı olarak tarihe geçiyor! Deniz ile kara birleşti! Yardım çığlıkları sürüyor…

Tarihin en büyük doğa olaylarından biri çok sayıda ülkeyi etkisi altına aldı.

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Dorian Kasırgası en büyük doğa olayı olarak tarihe geçiyor! Deniz ile kara birleşti! Yardım çığlıkları sürüyor…

Rüzgar hızı saatte 370 km'ye ulaşan 'da etkisini sürdürüyor.

Dorian Kasırgası en büyük doğa olayı olarak tarihe geçiyor! Deniz ile kara birleşti! Yardım çığlıkları sürüyor…

Saatte 13 km hızla kuzeydoğuya doğru ilerleyen sebebiyle 'da su baskınları ve büyük tahribat yaşandı.

Dorian Kasırgası en büyük doğa olayı olarak tarihe geçiyor! Deniz ile kara birleşti! Yardım çığlıkları sürüyor…

'da evinde mahsur kalan bir kişi sosyal medyada, 'Dualarınıza ihtiyacım var, kapana kısıldım' notuyla bir görüntü paylaştı.

Dorian Kasırgası en büyük doğa olayı olarak tarihe geçiyor! Deniz ile kara birleşti! Yardım çığlıkları sürüyor…

'ın büyük kısmında evlerin çatısı uçtu, araçlar rüzgar ve selle beraber sürüklendi.

Dorian Kasırgası en büyük doğa olayı olarak tarihe geçiyor! Deniz ile kara birleşti! Yardım çığlıkları sürüyor…

Başbakanı Hubert Minnis, "okyanus ve kıyı şeridinin nerede başladığını anlayamıyorsunuz." dedi.

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