Dorian Kasırgası en büyük doğa olayı olarak tarihe geçiyor! Deniz ile kara birleşti! Yardım çığlıkları sürüyor…
Dorian Kasırgası en büyük doğa olayı olarak tarihe geçiyor! Deniz ile kara birleşti! Yardım çığlıkları sürüyor…
Amerika Birleşik Devletleri tarihin en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor. Dorian Kasırgası'nın kıyıya yaklaşması ile birçok eyalette acil durum ilan edilirken ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırga'sının ölümcül ve yıkıcı etkilerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Şiddetini arttırarak beşinci seviyeye çıkan kasırga Bahamalar'da etkili olmaya başladı. Merkezin aktardığı bilgilere göre rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Dorian Kasırgası, şu ana kadar bölgeyi vuran en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti. Şiddetli yağış bırakan kasırganın Bahamalar üzerinde ciddi tahribata yol açacağı tahmin edilirken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir can kaybının rapor edilmediğini ve gerekli tüm tedbirleri aldıklarını açıkladı.
Giriş Tarihi: 02.09.2019
17:02
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019
17:13