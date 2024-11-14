SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri dünyaya damga vurdu: Türkiye İsrail ile ilişkisini kesti!

BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖVDÜ

ABD merkezli VOA News, Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i övdü. BM iklim görüşmelerinde dünya liderlerinin en önemli isimlerinin katılmadığını, boşluğu başka liderlerin doldurduğunu bildirdi. Haberde 50 liderin konuşma yapacağı ancak bunlardan en önemlilerinin Aliyev ve Başkan Erdoğan olduğu belirtildi.