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Giriş Tarihi: 14.11.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:53

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri dünyaya damga vurdu: Türkiye İsrail ile ilişkisini kesti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki BM İklim Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan'ın, İsrail'le ilgili sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Dünyanın önde gelen haber kuruluşları Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetlerine taşıdı. İşte detaylar...

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SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri dünyaya damga vurdu: Türkiye İsrail ile ilişkisini kesti!

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün Bakü'ye gitmişti. Burada BM İklim Zirvesi'ne katılmış ve ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevaplamıştı. Başkan Erdoğan'ın İsrail ile ticareti tümüyle kestik mesajı dünya basınının gündemine girdi.

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri dünyaya damga vurdu: Türkiye İsrail ile ilişkisini kesti!

BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖVDÜ

ABD merkezli VOA News, Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i övdü. BM iklim görüşmelerinde dünya liderlerinin en önemli isimlerinin katılmadığını, boşluğu başka liderlerin doldurduğunu bildirdi. Haberde 50 liderin konuşma yapacağı ancak bunlardan en önemlilerinin Aliyev ve Başkan Erdoğan olduğu belirtildi.

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SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri dünyaya damga vurdu: Türkiye İsrail ile ilişkisini kesti!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GÜNDEMDE

ABD merkezli Newsweek, "Türkiye İsrail ile ilişkilerini kesti" başlığıyla haber yayınladı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer verildi.

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri dünyaya damga vurdu: Türkiye İsrail ile ilişkisini kesti!

Bir diğer ABD merkezli haber kuruluşu ABC News, Başkan Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme süreci hakkındaki görüşlerine yer verdi ve Başkan Erdoğan'ın "Suriye ile uzlaşma konusunda umutluyuz" sözünü başlığına taşıdı.

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri dünyaya damga vurdu: Türkiye İsrail ile ilişkisini kesti!

İngiltere merkezli Middle East Eye, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye, İsrail ile tüm ilişkilerini kesiyor" ifadelerini başlığına taşıdı. Haberinde uçakta gazetecilere yapılan açıklamalara yer verdi.

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