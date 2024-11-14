Giriş Tarihi: 14.11.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024
10:53
SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri dünyaya damga vurdu: Türkiye İsrail ile ilişkisini kesti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki BM İklim Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan'ın, İsrail'le ilgili sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Dünyanın önde gelen haber kuruluşları Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetlerine taşıdı. İşte detaylar...