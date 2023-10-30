Dünya Gazze için ayakta! Filistin halkına destek için yüz binler sokaklara döküldü

"İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı", "Macron istemese de Filistin için buradayız." sloganlarını atan göstericiler, ateşkes çağrısı yaptı. Polis çembere aldığı göstericilere sert bir şekilde müdahale etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polisin gösteriye katılmak isteyenlere biber gazı sıkması ve yine polislerce götürülen bir göstericiye bir başka polisin yaklaşarak başına copla vurması dikkati çekti. Diğer yandan polis, protesto gösterisinin yasaklandığı gerekçesiyle protestoculara para cezası kesti.

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