Dünya Gazze için ayakta! Filistin halkına destek için yüz binler sokaklara döküldü

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in Gazze soykırımı akılalmaz boyutlara ulaştı. 24 gündür ara vermeksizin Gazzeli sivillere bomba yağdıran İsrail 8 bini aşkın sivili katletti. Katledilen sivillerin 3 binden fazlası ise çocuklar ve bebekler… Bombalanan yerleşim yerlerindeki enkaz altında kalan ve hala ulaşılamayan 2 bini aşkın kişi olduğu tahmin edilirken, Batılı devletler destek verdikleri İsrail'e toz kondurmuyor. Soykırıma devletler sessiz kalsa da dünya çapında yüz binler, soykırıma karşı sokaklara çıktı.