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Haberler Galeri Dünya Gazze için ayakta! Filistin halkına destek için yüz binler sokaklara döküldü
Giriş Tarihi: 30.10.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 11:14

Dünya Gazze için ayakta! Filistin halkına destek için yüz binler sokaklara döküldü

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in Gazze soykırımı akılalmaz boyutlara ulaştı. 24 gündür ara vermeksizin Gazzeli sivillere bomba yağdıran İsrail 8 bini aşkın sivili katletti. Katledilen sivillerin 3 binden fazlası ise çocuklar ve bebekler… Bombalanan yerleşim yerlerindeki enkaz altında kalan ve hala ulaşılamayan 2 bini aşkın kişi olduğu tahmin edilirken, Batılı devletler destek verdikleri İsrail'e toz kondurmuyor. Soykırıma devletler sessiz kalsa da dünya çapında yüz binler, soykırıma karşı sokaklara çıktı.

AJANSLAR
Dünya Gazze için ayakta! Filistin halkına destek için yüz binler sokaklara döküldü

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı dünyanın dört bir yanında protesto gösterileri düzenleniyor. Batılı devletlerin örtbas etmeye çalıştığı katliamlara sessini yükselten yüz binler, dünya çapında birçok ülkede büyük protestolara imza attı.

Dünya Gazze için ayakta! Filistin halkına destek için yüz binler sokaklara döküldü

İNGİLTERE

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında üçüncü kez yürüdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde Thames Nehri kıyısındaki Victoria Enbankment'ta toplandı.

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Dünya Gazze için ayakta! Filistin halkına destek için yüz binler sokaklara döküldü

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin ile dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, ablukayı kaldırması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. "Adalet yoksa barış da yok", "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak, "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İngiltere Parlamentosu önündeki Westminster Köprüsü'nden geçerek nehrin güneyine indi. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş nedeniyle nehrin kuzey ve güney kıyısındaki yollar trafiğe kapatıldı.

Dünya Gazze için ayakta! Filistin halkına destek için yüz binler sokaklara döküldü

FRANSA

Fransa'nın başkenti Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına ve yağmura rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yağmura karşın binlerce kişi Paris'teki Chatelet Meydanı'na gelerek Filistin'e destek için gösteri düzenledi. Ellerinde "Özgür Filistin", "Soykırım" yazılı dövizler ve Filistin bayraklarıyla alana geldi.

Dünya Gazze için ayakta! Filistin halkına destek için yüz binler sokaklara döküldü

"İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı", "Macron istemese de Filistin için buradayız." sloganlarını atan göstericiler, ateşkes çağrısı yaptı. Polis çembere aldığı göstericilere sert bir şekilde müdahale etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polisin gösteriye katılmak isteyenlere biber gazı sıkması ve yine polislerce götürülen bir göstericiye bir başka polisin yaklaşarak başına copla vurması dikkati çekti. Diğer yandan polis, protesto gösterisinin yasaklandığı gerekçesiyle protestoculara para cezası kesti.

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