Dünya şokta! Korona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı

Son dakika gelen bilgilere göre Çin'de Koronavirüsünden ölenlerin cesetlerinin gömülmesi yasaklandı. Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda tam da ne olduğu anlaşılamayan hastalık tüm dünyada korku salmaya devam ediyor. Çin Sivil İşler Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu'nu, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili katı bir protokol yayınladı. Protokole göre, salgını kontrol altına alma adına korona virüsü kurbanlarının gömülmesi yasaklanarak yakılacak.