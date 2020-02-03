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Dünya şokta! Korona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı

Son dakika gelen bilgilere göre 'de Koronavirüsünden ölenlerin cesetlerinin gömülmesi yasaklandı. Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda tam da ne olduğu anlaşılamayan hastalık tüm dünyada korku salmaya devam ediyor. Çin Sivil İşler Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu'nu, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili katı bir protokol yayınladı. Protokole göre, salgını kontrol altına alma adına korona virüsü kurbanlarının gömülmesi yasaklanarak yakılacak.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 03.02.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 08:10
Dünya şokta! Korona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı

Sivil İşler Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu'nu, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili katı bir protokol yayınladı.

Dünya şokta! Korona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı

Protokole göre, salgını kontrol altına alma adına korona virüsü kurbanlarının gömülmesi yasaklanarak yakılacak.

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Dünya şokta! Korona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı

Yakılma işlemi belirlenen en yakın cenaze evine götürülecek olup farklı bölgelere taşınmayacak ve mezarlara gömülmeyecek.

Dünya şokta! Korona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı

Cenaze töreni yapılması yasaklanırken, cansız bedenler dezenfekte edilmeyecek. Tıbbi çalışanlar tarafından mühürlenen torbalar açılmamak üzere belirlenen krematoryumlara teslim etmek için personel ve özel araçlarla taşınıp yakılacak.

Dünya şokta! Korona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı

Hubei eyaleti yetkilileri ayrıca tüm evlilik kayıtlarının pazartesi gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.

Dünya şokta! Korona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205'e yükseldi.

Dünya şokta! Korona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgında can kaybı 361'e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296'sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205'e yükseldi.

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