Dünyada cinayet yaşı düştü! Küresel ölçekte büyüyen bir kriz...

Artık sadece savaş bölgelerinde ya da çetelerin hâkim olduğu ülkelerde değil; büyük kentlerin arka sokaklarında, okul çevrelerinde ve mahalle aralarında da çocuklar şiddetin faili olarak karşımıza çıkıyor. Çocukların karıştığı öldürme, silahlı saldırı ve kurşunlama vakalarında dünya genelinde belirgin bir artış yaşandığı artık herkesin kabul ettiği bir gerçek. Bu küresel eğilim, Türkiye'de de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Emniyet kayıtlarına yansıyan olaylar ve adli dosyalar, yaşı 18'in altında olan faillerin karıştığı ağır şiddet suçlarının arttığını gözler önüne seriyor. Toplumda çocukların karıştığı şiddet vakalarına karşı artan bir öfke gözüküyor. Peki ABD ve Avrupa ülkeleri çocuk suçlulara karşı hangi cezaları uyguluyor?