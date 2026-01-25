Haberler
Galeri
Dünyada cinayet yaşı düştü! Küresel ölçekte büyüyen bir kriz...
Giriş Tarihi: 25.01.2026 06:50
Dünyada cinayet yaşı düştü! Küresel ölçekte büyüyen bir kriz...
Dünya genelinde çocukların karıştığı şiddet olayları artık istisna olmaktan çıktı, küresel ölçekte büyüyen bir güvenlik ve toplumsal kriz haline geldi. Son yıllarda farklı ülkelerde art arda yaşanan çocuk failli cinayetler, silahlı saldırılar ve kurşunlama vakaları, "çocuk suçluluğu"nun arkasındaki derin yapısal sorunları yeniden gündeme taşıdı.