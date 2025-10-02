Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.10.2025 13:03

Dünyadan İsrail’e büyük tepki! Binler sokaklara döküldü

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen İsrail saldırısı, dünyada büyük tepki çekti. Meksika ve Uruguay'da binlerce kişi meydanlara inerek İsrail'i protesto etti. Arjantin ve Kolombiya'da halk, ellerinde Filistin bayraklarıyla meydanları doldurdu, "Gazze'deki soykırımı durdurun" çağrısı yaptı. İtalya'da bşkent Roma başta olmak üzere pek çok kentte binlerce kişi İsrail'in filoya saldırısına tepki göstermek için meydanlara indi. İstanbul'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına karşı protestolar gece boyunca devam etti.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan göstericiler, aralarında Meksikalıların da bulunduğu alıkonulan filo üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti. Göstericiler, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarına karşı hükümeti daha sert adımlar atmaya çağırdı.

URUGUAY'DA "NETANYAHU YARGILANSIN" SLOGANLARI

Montevideo'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin için özgürlük sloganları attı. Protestocular, ellerinde "Netanyahu hapse atılsın" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail Başbakanı'nı hedef aldı.

BUENOS AİRES'TE YÜZLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüzlerce gösterici, Filistin bayraklarıyla yürüyüş düzenleyerek İsrail'in saldırısını kınadı. Eylemlerde Filistin halkıyla dayanışma mesajları verilirken, Gazze'deki saldırıların son bulması istendi. Gösteriye çok sayıda insan hakları temsilcisi, sendika ve sol gruplar da destek verdi.

BOGOTA'DA CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ise Filistin destekçileri, şehrin en işlek noktalarından 7. Cadde'yi trafiğe kapatarak İsrail'i protesto etti. "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganları atan gruba polis müdahale etti. Müdahalenin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

CUMHURBAŞKANI PETRO'DAN DESTEK

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eylem görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak göstericilere destek verdi.

Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen İsrail saldırısı, Avrupa'da da büyük tepki çekti. İsrail'in filoya saldırması, İtalya'nın pek çok kentinde protestolarla karşılandı.

Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino ve Cenova başta olmak üzere pek çok kentte binlerce kişi İsrail'in filoya saldırısına tepki göstermek için meydanlara indi.

Roma'da Termini Garı'nda buluşan binlerce kişi, "Her şeyi engelleyelim" ve "Bu ülkede her şeyi durduralım" sloganlarıyla, İsrail'in filoya saldırısını protesto etti. Göstericiler daha sonra başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti.

İTALYA FİLOYA DESTEK İÇİN GREVE GİTME KARARI ALDI

İtalya'nın en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etmek için genel greve gitme kararı aldı.

Yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nu, Gazze'yi ve anayasal değerleri savunmak için 3 Ekim'de bir günlük genel greve gidileceği belirtilerek, "Sivil gemilere, içinde İtalyan yurttaşlarının bulunduğu gemilere yapılan saldırı son derece ciddi bir olaydır. Bu sadece savunmasız insanlara karşı bir suç değil, aynı zamanda İtalyan hükümetinin, İtalyan işçilerini anayasal ilkelerimizi ihlal ederek açık uluslararası sularda terk etmesi de ciddi bir suçtur." ifadeleri kullanıldı.

MALEZYA'DA PROTESTO

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına karşı protestolar düzenlendi. Protestocular Filistin'e destek pankartları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

İSTANBUL'DA GECE BOYUNCA PROTESTOLAR

İstanbul'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına karşı protestolar gece boyunca devam etti. Farklı noktalardan araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu ve Sarıyer'deki ABD Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Kalabalık, "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı. Konsolosluk binaları önünde dualar edilip sloganlar atıldıktan sonra protestolar sona erdi.

FİLİSTİN VE TÜRK BAYRAKLARIYLA TEPKİ

Konya'da vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile pankartlar taşıyarak İsrail'in saldırısını kınadı. Katılımcılar hep birlikte Gazze için dua etti, ezgiler okudu ve destek mesajları verdi.

MEYDANI GECE BOYUNCA TERK ETMEDİLER

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu mobil sahnede, filodaki gemilerin durumu anbean ekrana yansıtıldı. Vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar alanda kalarak Filistin halkına destek mesajı vermeyi sürdürdü.

ADANA'DA İSRAİL PROTESTOSU! ABD KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE TEK YÜREK OLDULAR

Adana'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde protesto etti.

FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA TOPLANDILAR

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, konsolosluk binasının bulunduğu alanda bir araya geldi. İsrail karşıtı sloganlar atan vatandaşlar, sık sık tekbir getirdi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda İsrail'in saldırılarını kınadı. Filoda bulunanların sağ salim Gazze'ye ulaşmaları için dualar edildi.

GÖSTERİCİLER DENİZE AÇILDI, MEYDANLARDA TEK YÜREK OLDULAR

Mersin'de vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırısını hem denizde hem de meydanlarda protesto etti.

TEKNELERLE DENİZE AÇILDILAR

Çamlıbel Balıkçı Barınağında bir araya gelen Mersin Genç Aktivistler, 24 gönüllünün bulunduğu 5 tekneyle denize açıldı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, "Kelime-i Tevhid" yazılı pankartlar açarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

DUALAR VE SLOGANLARLA DESTEK

Eylemde dualar edildi, sloganlarla İsrail'e tepki gösterildi. Katılımcılar, Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarının süreceğini vurguladı.

MARDİN'DE VATANDAŞLAR MEYDANLARDA TEK YÜREK OLDU

Mardin'de yüzlerce vatandaş, İsrail'in Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırısını protesto etti. Etkinlikte Gazze için dualar edilirken, Müslümanların birlik çağrısı yapıldı.

Artuklu ilçesinde vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı ve tekbirlerle saldırıyı kınadı.

"SUMUD FİLOSU MÜBAREK BİR HAYKIRIŞTIR"

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, yaptığı açıklamada Gazze'deki zulme dikkat çekerek, Müslümanların birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Başboğa, "Yıllardır Gazzelilerin esaret altında oluşuna ilk somut isyandır bu filo. Bu bir avuç insan, bu 3-5 gemi Müslümanların çaresizliğine mübarek bir haykırıştır" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'de vatandaşlar Sumud Filosu'na destek için meydanlara indi

Kırıkkale'de yüzlerce vatandaş, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti. Etkinlikte Filistin için dualar edildi, Gazze'ye destek mesajları verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını ve filoya yapılan müdahaleyi protesto etti. Eylemde sık sık sloganlar atıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

"AKSA BİZİMDİR, BİZİM KALACAK"

Katılımcılardan İdernaz Sazak, "Nemrut ne kadar güçlü olursa olsun, karıncanın su taşıdığı taraf kazanacaktır." dedi.

Katılımcılardan Emel Işık ve Binnaz Genç, Gazze için dua ettiklerini belirterek, "Gönlümüz, yüreğimiz, aklımız hep Filistin'de" ifadelerini kullandı.

SİİRT'TE İSRAİL'İN SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ

Siirt'te vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından düzenlenen baskını protesto etti.

Gece yarısı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine sloganlar atarak Filistin halkına destek mesajları verdi.