Dünyadan İsrail’e büyük tepki! Binler sokaklara döküldü

Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen İsrail saldırısı, Avrupa'da da büyük tepki çekti. İsrail'in filoya saldırması, İtalya'nın pek çok kentinde protestolarla karşılandı.

Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino ve Cenova başta olmak üzere pek çok kentte binlerce kişi İsrail'in filoya saldırısına tepki göstermek için meydanlara indi.

Roma'da Termini Garı'nda buluşan binlerce kişi, "Her şeyi engelleyelim" ve "Bu ülkede her şeyi durduralım" sloganlarıyla, İsrail'in filoya saldırısını protesto etti. Göstericiler daha sonra başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti.