Dünyadan İsrail’e büyük tepki! Binler sokaklara döküldü

Meksika'nın başkenti Meksiko'da Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan göstericiler, aralarında Meksikalıların da bulunduğu alıkonulan filo üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti. Göstericiler, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarına karşı hükümeti daha sert adımlar atmaya çağırdı.
URUGUAY'DA "NETANYAHU YARGILANSIN" SLOGANLARI
Montevideo'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin için özgürlük sloganları attı. Protestocular, ellerinde "Netanyahu hapse atılsın" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail Başbakanı'nı hedef aldı.
BUENOS AİRES'TE YÜZLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüzlerce gösterici, Filistin bayraklarıyla yürüyüş düzenleyerek İsrail'in saldırısını kınadı. Eylemlerde Filistin halkıyla dayanışma mesajları verilirken, Gazze'deki saldırıların son bulması istendi. Gösteriye çok sayıda insan hakları temsilcisi, sendika ve sol gruplar da destek verdi.
BOGOTA'DA CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ise Filistin destekçileri, şehrin en işlek noktalarından 7. Cadde'yi trafiğe kapatarak İsrail'i protesto etti. "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganları atan gruba polis müdahale etti. Müdahalenin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
CUMHURBAŞKANI PETRO'DAN DESTEK
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eylem görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak göstericilere destek verdi.