Giriş Tarihi: 25.06.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 11:45

Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu! Birinci olan köpeğe bir bakan bir daha bakmak istemiyor... İşte dünyanın en çirkin köpeğinin yürek burkan hikayesi

24 Haziran tarihli Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması'nın galibi belli oldu. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen yarışmada birinci olan köpeğe taç takılıyor ve ödüllendiriliyor. 1970lerden beri devam eden bu turnuvanın bu yılki galibi kazandığı ödülü sonuna kadar hak ediyor. Tüysüz Çin köpeği huysuz suratı, seyrek tüyleri, fareye benzeyen vücudu ve sürekli dışarıda gezen diliyle yarışmanın açık ara en çirkin köpeği seçildi. 7 yaşındaki Scooter isimli köpek, böylece büyük ödülün sahibi oldu. Acıklı bir hikayeye sahip olan ve sakat doğan Scooter'ın sahibi Linda Celeste Elmquist, köpeğiyle gurur duyuyor.