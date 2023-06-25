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Haberler Galeri Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu! Birinci olan köpeğe bir bakan bir daha bakmak istemiyor... İşte dünyanın en çirkin köpeğinin yürek burkan hikayesi
Giriş Tarihi: 25.06.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 11:45

Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu! Birinci olan köpeğe bir bakan bir daha bakmak istemiyor... İşte dünyanın en çirkin köpeğinin yürek burkan hikayesi

24 Haziran tarihli Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması'nın galibi belli oldu. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen yarışmada birinci olan köpeğe taç takılıyor ve ödüllendiriliyor. 1970lerden beri devam eden bu turnuvanın bu yılki galibi kazandığı ödülü sonuna kadar hak ediyor. Tüysüz Çin köpeği huysuz suratı, seyrek tüyleri, fareye benzeyen vücudu ve sürekli dışarıda gezen diliyle yarışmanın açık ara en çirkin köpeği seçildi. 7 yaşındaki Scooter isimli köpek, böylece büyük ödülün sahibi oldu. Acıklı bir hikayeye sahip olan ve sakat doğan Scooter'ın sahibi Linda Celeste Elmquist, köpeğiyle gurur duyuyor.

Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu! Birinci olan köpeğe bir bakan bir daha bakmak istemiyor... İşte dünyanın en çirkin köpeğinin yürek burkan hikayesi

ABD'de düzenlenen Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması düzenlendi. Birinci 7 yaşındaki Scooter oldu. Hayvan sahiplendirmeyi teşvik eden yarışmaya birçok başvuru yapıldı. Kazanan Scooter'ın sahibi köpeğiyle gurur duyduğunu, yaşadığı onca zorluklara rağmen hayata tutunmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu! Birinci olan köpeğe bir bakan bir daha bakmak istemiyor... İşte dünyanın en çirkin köpeğinin yürek burkan hikayesi

DÜNYANIN EN ÇİRKİN KÖPEĞİ SCOOTER OLDU

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Petaluma şehrinde yapılan yarışmada dünyanın en çirkin köpeği belli oldu. Köpeklerin sahiplendirilmesini teşvik eden yarışmaya katılan köpekler arasından en çirkini büyük ödülü kazanıyor.

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Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu! Birinci olan köpeğe bir bakan bir daha bakmak istemiyor... İşte dünyanın en çirkin köpeğinin yürek burkan hikayesi

7 yaşındaki Çin tüysüz köpeği Scooter, bu unvanı sonuna kadar hak ediyor. Faremsi kuyruğu, tüysüz vücudu, deforme olmuş bacakları, yaşlı insanlara benzeyen saçları ve sürekli dışarıda gezen uzun diliyle Scooter sevimliliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu! Birinci olan köpeğe bir bakan bir daha bakmak istemiyor... İşte dünyanın en çirkin köpeğinin yürek burkan hikayesi

Henüz doğduğunda sahibi tarafından hayvan kontrol noktasına ötenazi amaçlı götürülen Scooter'ın arka bacakları geriye dönüktü ve yürümesine imkansız gözüyle bakılıyordu. Kurtarıcısı sayesinde barınaktan huzurlu bir eve giden Scooter, terapi ve yardımlarla birlikte normal köpekler gibi yürüyebiliyor. Bütün sıkıntılara rağmen Scooter 7 yaşında ve katıldığı turnuvada başarılı olmuş durumda.

Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu! Birinci olan köpeğe bir bakan bir daha bakmak istemiyor... İşte dünyanın en çirkin köpeğinin yürek burkan hikayesi

PARA ÖDÜLÜ VE KUPA KAZANDI

Yarışmanın birincisi köpeğe yarışma tarafından 1500 dolar ve bir kupa veriliyor. Böylece Scooter evine ödülü götürmüş durumda.

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