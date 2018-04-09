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Dünyanın en ilginç leri! Bunları biliyor musunuz?

Birbirinden tuhaf fakat gerçek ler, bugüne kadar doğru bilip aslında yanlış olan bilgileri sizler için derledik. İşte dünyanın en ilginç bilgileri...

Giriş Tarihi: 09.04.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 09:36
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Dünyanın en ilginç leri! Bunları biliyor musunuz?
Dünyanın en ilginç bilgileri! Bunları biliyor musunuz?

1) dokuz yaşına kadar düzgün konuşamamıştı.

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Dünyanın en ilginç leri! Bunları biliyor musunuz?
Dünyanın en ilginç bilgileri! Bunları biliyor musunuz?

2) Amerika'da her saat 40 kişi kanserden haya kaybediyor.

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Dünyanın en ilginç leri! Bunları biliyor musunuz?
Dünyanın en ilginç bilgileri! Bunları biliyor musunuz?

3) Bir cam kırıldığında, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir hızla etrafa saçılır.

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Dünyanın en ilginç leri! Bunları biliyor musunuz?
Dünyanın en ilginç bilgileri! Bunları biliyor musunuz?

4) Eski ABD başkanlarından John F. Kennedy, yirmi dakikada dört gazete okuyabilirdi.

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Dünyanın en ilginç leri! Bunları biliyor musunuz?
Dünyanın en ilginç bilgileri! Bunları biliyor musunuz?

5) Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür.

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Dünyanın en ilginç leri! Bunları biliyor musunuz?
Dünyanın en ilginç bilgileri! Bunları biliyor musunuz?

6) ABD'de, yaşları 20 ile 29 arasında olan zenci erkeklerin üçte biri ya hapiste ya da gözaltında tutulmaktadır.

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Dünyanın en ilginç leri! Bunları biliyor musunuz?
Dünyanın en ilginç bilgileri! Bunları biliyor musunuz?

7) Amerika'da satışa sunulan ilk cd, Bruce Springsteen`in "Born in Theusa" albümüdür.

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