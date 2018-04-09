Dünyanın en ilginç bilgileri! Bunları biliyor musunuz?

Birbirinden tuhaf fakat gerçek bilgiler, bugüne kadar doğru bilip aslında yanlış olan bilgileri sizler için derledik. İşte dünyanın en ilginç bilgileri... 1) Albert Einstein dokuz yaşına kadar düzgün konuşamamıştı. 2) Amerika'da her saat 40 kişi kanserden haya kaybediyor. 3) Bir cam kırıldığında, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir hızla etrafa saçılır. 4) Eski ABD başkanlarından John F. Kennedy, yirmi dakikada dört gazete okuyabilirdi. 5) Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür. 6) ABD'de, yaşları 20 ile 29 arasında olan zenci erkeklerin üçte biri ya hapiste ya da gözaltında tutulmaktadır. 7) Amerika'da satışa sunulan ilk cd, Bruce Springsteen`in Born in Theusa albümüdür.