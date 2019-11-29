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  • Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan! Ekaterina Lisina'nın boyu 2.05 metre

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan! 'nın boyu 2.05 metre

Dünyanın en uzun bacaklarına sahip kadını olan Rus model ve eski basketbolcu 'dan beklenmedik isyan! 2 metre 5 santimlik boyu ile Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Rus güzelin bugünlerde büyük bir derdi var! Eski basketbolcu olan model Lisina geçenlerde 'nin başkenti 'da bir televizyon şovuna katıldı. Bu programda yaşadıklarına dair ilginç anektodlar anlatan dünyanın en uzun bacaklı kadını Ekaterina Lisina kendisini rahatsız eden bir durumdan da dem vurdu.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 15:29
Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan! Ekaterina Lisina'nın boyu 2.05 metre

Uzun bacaklı model yaptığı açıklamada bakın nasıl isyan etti!

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan! Ekaterina Lisina'nın boyu 2.05 metre

Lisina "Medya spor kariyerimdeki başarılarımla değil, modellik kariyerimle ilgileniyor" şeklinde ikonuştu.

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Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan! Ekaterina Lisina'nın boyu 2.05 metre

Rusya'nın batısındaki Penza kentinde dünyaya gelen Lisina'nın annesi eskiden yerel Spartak takımında oynuyordu, Modelin babası profesyonel basketbol antrenörüydü.

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan! Ekaterina Lisina'nın boyu 2.05 metre

Lisina'nın da basketbol alanında sayısız başarısı bulunuyor.

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan! Ekaterina Lisina'nın boyu 2.05 metre

Rus milli takımında oynayan 32 yaşındaki Lisina, 2006'da Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, 2008'de Pekin'de gerçekleşen Olimpiyatlarda bronz madalya, 2007'de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya ve 2009'da da gümüş madalya kazandı.

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan! Ekaterina Lisina'nın boyu 2.05 metre

CSKA Moscow ve Dynamo Kursk takımlarında oynayan Lisina, basketbolu bırakarak modellik kariyerine atıldı.

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan! Ekaterina Lisina'nın boyu 2.05 metre

Lisina, dünyadaki en uzun bacaklara (130 cm) sahip olduğu için Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmıştı.

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