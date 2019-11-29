Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan! Ekaterina Lisina'nın boyu 2.05 metre

Dünyanın en uzun bacaklarına sahip kadını olan Rus model ve eski basketbolcu Ekaterina Lisina'dan beklenmedik isyan! 2 metre 5 santimlik boyu ile Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Rus güzelin bugünlerde büyük bir derdi var! Eski basketbolcu olan model Lisina geçenlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da bir televizyon şovuna katıldı. Bu programda yaşadıklarına dair ilginç anektodlar anlatan dünyanın en uzun bacaklı kadını Ekaterina Lisina kendisini rahatsız eden bir durumdan da dem vurdu.
Giriş Tarihi: 29.11.2019
15:18
Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
15:29
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