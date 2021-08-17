Giriş Tarihi: 17.08.2021
15:16 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
15:20
Dünyanın en uzun yaşayan hayvanları! Biyolojik olarak ölümsüz olanlar var!
Bazı hayvanlar bir insan ömrünün çok ötesinde uzun yaşama sahip. İnsanların 100 yılı biraz daha geçen mutlak bir sınırı olsa da, hayvanlar alemindeki bazı canlılar yüzlerce ve hatta binlerce yıllık yaşam sürdürebiliyor. Bazıları yaşlanma süresini tamamen durdurma veya tersine çevirme yeteneğine bile sahip.
Kaplumbağalar uzun ömre sahip kara hayvanlarıdır. Örneğin en yaşlı kaplumbağa yaklaşık 190 yaşındadır. Ancak hiçbir kara hayvanı en uzun yaşayan hayvanlar listesinde yer almıyor. Binlerce yıllık ömürlere sahip hayvanların hepsi suda yaşıyor. İşte dünyanın en uzun yaşayan hayvanları...
GRÖNLAND BALİNASI (200 YIL)
Grönland balinası en uzun yaşayan memelidir. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre (NOAA) bu balinalar 200 yıldan fazla yaşayabiliyor. Bu balinalar DNA'nın onarılmasını sağlayan ERCC1 adlı gende, kanserden korunmaya yardımcı olabilecek mutasyonlara sahiptir. Ayrıca PCNA isimli başka bir gen ise hücre büyümesi ve onarımında rol oynuyor. Bu gen yaşlanmayı yavaşlatabiliyor.
ROUGHEYE KAYA BALIĞI (205 YIL)
Washington Balık ve Yaban Hayatı Departmanına göre
Rougheye kaya balığı en uzun yaşayan balık türlerinden biridir. 205 yıl yaşayabilir. Kaliforniya'dan Japonya'ya kadar Pasifik Okyanusu'nda bulunurlar. boyları 97 cm'ye kadar ulaşabiliyor. Karides ve daha küçük balıklarla beslenirler.
TATLI SU İNCİ MİDYESİ (280 YIL)
Tatlı su inci midyeleri sudaki yiyecek parçacıklarını süzen kabuklulardır. Esas olarak nehirlerde ve akarsularda yaşarlar. Dünya Doğayı Koruma Vakfına göre (WFF) bilinen en eski
tatlı su inci midyesi 280 yaşındaydı. Düşük metobolizmaları sayesinde uzun ömürlüdürler. Bununla birlikte tatlı su inci midyelerinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar tatlı su inci midyelerinin doğal habitatlarının insan faktöründen dolayı zarar gördüğünü belirtiyor.
GRÖNLAND KÖPEK BALIĞI (272 YIL)
Grönland köpek balıkları
Arktik ve Kuzey Atlantik okyanuslarının derinliklerinde yaşar. Boyları 7,3 metreye kadar ulaşabiliyor. Balık, fok dahil olmak üzere çeşitli hayvanlarla beslenir.
Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bu köpek balıkları en az 272 yıl yaşayabilirler. Bu çalışmadaki en yaşlı köpek balığının da yaklaşık 392 yaşında olduğu tahmin edilmişti. Daha önce bir grup uzman Grönland köpek balıklarının 512 yaşına kadar yaşayabileceğini iddia etmişti. Yaş konusunda belirsizlik olsa bile 272 yıllık en düşük tahmin bile Grönland köpek balıklarını Dünya'da en uzun yaşayan omurgalı canlılar yapıyor.