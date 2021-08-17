Dünyanın en uzun yaşayan hayvanları! Biyolojik olarak ölümsüz olanlar var!

GRÖNLAND KÖPEK BALIĞI (272 YIL)

Grönland köpek balıkları Arktik ve Kuzey Atlantik okyanuslarının derinliklerinde yaşar. Boyları 7,3 metreye kadar ulaşabiliyor. Balık, fok dahil olmak üzere çeşitli hayvanlarla beslenir.

Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bu köpek balıkları en az 272 yıl yaşayabilirler. Bu çalışmadaki en yaşlı köpek balığının da yaklaşık 392 yaşında olduğu tahmin edilmişti. Daha önce bir grup uzman Grönland köpek balıklarının 512 yaşına kadar yaşayabileceğini iddia etmişti. Yaş konusunda belirsizlik olsa bile 272 yıllık en düşük tahmin bile Grönland köpek balıklarını Dünya'da en uzun yaşayan omurgalı canlılar yapıyor.