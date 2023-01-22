Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrını kızı açıkladı

17 Ocak'ta hayatını kaybeden Fransız rahibe Lucile Randon'un ardından dünyanın en yaşlı insanı unvanı Maria Branyas Morera'ya geçmiş gibi görünüyor. İspanya'da yaşayan Morera hakkında konuşan Guinness Dünya Rekorları danışmanı Robert D. Young, resmi makamların konuyla ilgili araştırma yaptığını ifade etti. Ancak resmi olmasa da şu an için dünyanın en yaşlı insanı Morera imiş gibi duruyor. Dünyada pek çok önemli olayı görmüş olan Maria, 1918 pandemisini, İkinci Dünya Savaşı'nı ve İspanya'daki iç savaşa şahit olmuş. Aynı zamanda şu an 115 yaşında olan yaşlı kadın, 113 yaşında koronayı da atlamış. Maria'nın 78 yaşındaki en genç kızı Rosa Moret ise annesinin uzun yaşamının sırrının 'genetik' olduğunu ifade etti. İspanya televizyonuna konuşan Moret, 'Annem asla hastaneye gitmedi, hiçbir kemiği kırık değil, durum gayet iyi ve acı çekmiyor' sözlerine yer verdi. Maria popüler olunca ailesi ona bir Twitter hesabı almış. Maria orada kendini 'Yaşlı, çok yaşlı, ama aptal değil' olarak yorumlamış. Maria'nın 1907 yılında San Francisco'da doğduğu biliniyor. Maria'nın ailesi Meksika'dan ABD'ye taşınmı. Ancak Birinci Dünya Savaşı ile birlikte aile İspanya'ya dönmeye karar vermiş. 1931 yılında ise bir doktorla evlenmiş. Maria'nın kocası 72 yaşında hayatını kaybetmiş. Yaşlı kadının 3 çocuğu, 11 torunu ve 11 de torunun torunu var. Küçük yaşlarından beri piyano çalan Maria, 108 yaşında parmaklarında hissizleşme yaşayınca piyanoyu bırakmak zorunda kalmış. 2019 yılında İspanyol basınına konuşan Maria uzun yaşamıyla ilgili 'Farklı ya da sıra dışı hiçbir şey yapmadım. Yaptığım tek şey yaşamaktı' demiş.