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Haberler Galeri Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrını kızı açıkladı
Giriş Tarihi: 22.01.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 12:03

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrını kızı açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Fransız rahibe Lucile Randon'un ölümünün ardından 'dünyanın en yaşlı insanı' unvanının İspanyol Maria Branyas Morera'ya geçtiği düşünülüyor. Maria'nın uzun yaşamının sırrını ise yaşlı kadının 78 yaşındaki kızı açıkladı.

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Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrını kızı açıkladı

17 Ocak'ta hayatını kaybeden Fransız rahibe Lucile Randon'un ardından dünyanın en yaşlı insanı unvanı Maria Branyas Morera'ya geçmiş gibi görünüyor.

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrını kızı açıkladı

İspanya'da yaşayan Morera hakkında konuşan Guinness Dünya Rekorları danışmanı Robert D. Young, resmi makamların konuyla ilgili araştırma yaptığını ifade etti. Ancak resmi olmasa da şu an için dünyanın en yaşlı insanı Morera imiş gibi duruyor.

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Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrını kızı açıkladı

Dünyada pek çok önemli olayı görmüş olan Maria, 1918 pandemisini, İkinci Dünya Savaşı'nı ve İspanya'daki iç savaşa şahit olmuş.

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrını kızı açıkladı
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Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrını kızı açıkladı

Aynı zamanda şu an 115 yaşında olan yaşlı kadın, 113 yaşında koronayı da atlamış.

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