Economist’in çarpıcı kapağı Avrupa liderlerini uyardı: Trump’ın yol açtığı asıl tehlike

"ASIL TEHLİKE…"

Dergiye göre asıl tehlike şu: Trump müttefikleri "yük" olarak görmeye devam ederse, Avrupa ve Asya ülkeleri kendilerini yalnız hissederek hızla silahlanabilir, hatta nükleer seçenekleri gündeme alabilir. Bu da Çin ve Rusya ile çatışma riskini büyütecek, ABD'nin bile dışında kalamayacağı yıkıcı bir savaş ihtimalini artıracak.