El Mencho öldü ama savaş şimdi başlıyor: Meksika iki dev kartelle ateş hattında! Operasyonun bilinmeyen detayları şoke etti
Giriş Tarihi: 24.02.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 10:58
Meksika'nın en güçlü uyuşturucu baronu "El Mencho" öldürüldü. Tapalpa'daki dağlık bölgede başlayan operasyon, helikopterde son bulan dramatik bir tahliyeyle tamamlandı. Ancak kartel liderinin ölümü ülkeye barış değil, yeni bir belirsizlik ve şiddet dalgası getirdi. Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin vereceği karşılık merak edilirken, Meksika devleti halihazırda ezeli rakibi Sinaloa Karteli'ne karşı da yoğun bir operasyon yürütüyor. Ülke şimdi iki dev suç örgütüne karşı aynı anda, iki cepheli bir güvenlik savaşıyla karşı karşıya.