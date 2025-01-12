Giriş Tarihi: 12.01.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
12:14
Emevi Cami’ndeki izdihamda 5 kişi ölmüştü! Olayın nedeni ortaya çıktı: Sosyal medya fenomeni…
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Cami'nde Cuma namazı sırasında yaşanan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. İzdihamın tanıkları, olayın nedeninin bir sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtması olduğunu ifade etti. Tanıklar, yemek daveti ile namaz saatinin aynı zamana denk geldiğini ve insanların birbirlerini ezdiğini belirtti.