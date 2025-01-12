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Haberler Galeri Emevi Cami’ndeki izdihamda 5 kişi ölmüştü! Olayın nedeni ortaya çıktı: Sosyal medya fenomeni…
Giriş Tarihi: 12.01.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 12:14

Emevi Cami’ndeki izdihamda 5 kişi ölmüştü! Olayın nedeni ortaya çıktı: Sosyal medya fenomeni…

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Cami'nde Cuma namazı sırasında yaşanan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. İzdihamın tanıkları, olayın nedeninin bir sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtması olduğunu ifade etti. Tanıklar, yemek daveti ile namaz saatinin aynı zamana denk geldiğini ve insanların birbirlerini ezdiğini belirtti.

İHA
Emevi Cami’ndeki izdihamda 5 kişi ölmüştü! Olayın nedeni ortaya çıktı: Sosyal medya fenomeni…

Suriye'de 2 gün önce Cuma namazı sırasında yaşanan izdihamın nedeni ortaya çıktı. Başkent Şam'daki Emevi Camii'nde 5 kişinin ölümüne yol açan izdihamın tanıkları, olayın nedeninin bir sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtması olduğunu belirtti.

Emevi Cami’ndeki izdihamda 5 kişi ölmüştü! Olayın nedeni ortaya çıktı: Sosyal medya fenomeni…

Cuma namazı esnasında camiye girmek isteyenlerin birbirini ezdiğini söyleyen Ali Hasan, "Yemek dağıtıldığı için yoğunluk vardı ve Cuma namazına girmek isterken insanlar öldü. Çok kalabalıktı. Emevi Camii'nin kapısında insanlar birbirlerini ezdiler" dedi.

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Emevi Cami’ndeki izdihamda 5 kişi ölmüştü! Olayın nedeni ortaya çıktı: Sosyal medya fenomeni…

"CUMA NAMAZINA VE YEMEK DAVETİNE GELENLER BİRBİRİNE KARIŞTI"

Yaşanan izdihama tepki gösteren Abdullah Nana, "Yaşanan kalabalığın nedeni Cuma Namazını ve yemek davetini birleştirmeleri oldu. Bu çok yanlıştı. Cuma namazına ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı ve kargaşa oldu.

Emevi Cami’ndeki izdihamda 5 kişi ölmüştü! Olayın nedeni ortaya çıktı: Sosyal medya fenomeni…

O yüzden fazlaca kalabalık oldu. Güzel bir şekilde yemek dağıtımı gerçekleşmedi, davet eden kişi o kadar kalabalık olacağını düşünmedi. Millet cahillikten dolayı bu kadar kalabalığa neden oldu.

Emevi Cami’ndeki izdihamda 5 kişi ölmüştü! Olayın nedeni ortaya çıktı: Sosyal medya fenomeni…

Yemek dağıtan kişi ve askerler o kadar kalabalık olacağını bilemedi" diye konuştu.

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