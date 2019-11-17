Haberler

Galeri

İşte en fazla adası olan ülke! Tam 221 bin 800 adası var

İşte en fazla adası olan ülke! Tam 221 bin 800 adası var

Dünyada en fazla adaya sahip ülke hangisi? İşte dünyanın en fazla adaya sahip ilk 10 ülkesi! Listede belki de tahmin edemeyeceğiniz ülkeler var! Yaşadığımız kara parçaları tamamen sularla çevrili. Kıtaların da dev adalar olduğunu düşünecek olursak peki ya daha küçük ölçekli baktığımızda en çok adaya sahip ülkeler hangileri? Endonezya gibi ülkelerin adalar ülkesi olduğunu biliyoruz ama bu en fazla adaya sahip oldukları anlamına gelmiyor. Bir ülkenin tam 221 bin adası olduğunu biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 17.11.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 13:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





