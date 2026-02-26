Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Epstein’in gizli deposu ortaya çıktı: İçinden çıkanlar şoke etti
Giriş Tarihi: 26.02.2026 16:13

İngiltere'nin önde gelen gazetelerden Telegraph'ın haberine göre, Jeffrey Epstein'in 2005'teki polis baskını öncesinde Florida'daki malikanesinden çıkararak gizli bir depoda saklattığı bilgisayarlar, VHS kasetler, adres defterleri, çıplak fotoğraflar ve fuhuş ağına yönelik kılavuzları gün yüzüne çıktı. Envantere göre depoda üç bilgisayar, 29 adres defteri ve müstehcen içerikler bulunurken, bazı güvenlik ekipmanlarının kayıp olması gizli kamera ve şantaj iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Haberde, ABD'li yetkililerin söz konusu depolara baskın düzenlemediği ve Epstein'in yıllar içinde personeline dijital materyalleri imha etme talimatı verdiğine dair e-postaların ortaya çıktığı da aktarıldı.

Telegraph'a göre, çocuk istismarı suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein'ın Florida'da kiraladığı gizli bir depoda bilgisayarlar, video kasetleri, fuhuş ağına yönelik kılavuzları ve çıplak kadın fotoğrafları bulundu. Depoda ele geçirilen materyallerin, 2005 yılındaki polis baskını öncesinde mülklerinden çıkarılarak saklandığı belirtildi.

Haberde Epstein'in 2005'teki polis baskınından önce Florida'daki malikanesinden bazı eşyaları gizlemek amacıyla özel dedektiflere ödeme yaptığı ifade edildi. Söz konusu eşyalar, pedofili soruşturması sürerken Palm Beach'teki bir depoda yıllarca saklandı.

POLİS BASKININDAN ÖNCE EŞYALAR TAŞINDI

İngiltere merkezli Telegraph'a göre depo, Epstein adına Riley Kiraly dedektiflik ajansı tarafından kiralandı ve finansörün 16 yıl içinde kiraladığı en az altı depodan biriydi. ABD'li yetkililer, Ekim 2005'te Palm Beach'teki malikaneye yapılan baskın hakkında Epstein'a önceden bilgi verilmiş olabileceğinden uzun süredir şüpheleniyordu. Bu baskın, mülklerine yönelik ilk büyük arama olarak kayda geçmişti.

Palm Beach'in eski polis şefi Michael Reiter, daha sonra yaptığı açıklamada "bölgenin temizlendiğini" söyledi. Ancak bazı bilgisayar materyallerinin ve güvenlik kameralarına bağlantı sağlayan ekipmanların kayıp olduğu tespit edildi.

DEPODAKİ ENVANTER: BİLGİSAYARLAR, ADRES DEFTERLERİ VE KASETLER

Telegraph gazetesinin ele geçirdiği envantere göre depoda üç bilgisayar, 29 adres defteri ve Florida'daki masözlerin üç sayfalık bir listesi yer aldı. Ayrıca müstehcen içerikli dergiler, VHS kasetler, DVD'ler ve kurbanlara ait olduğu düşünülen çıplak fotoğraflar da bulundu.

Depoda kilitli halde muhafaza edilen materyaller arasında çıplak bir kadının görüntülerini içeren 8 mm'lik bir video kaset, 2005 yılına ait bir takvim, tebrik kartları, mektuplar ve laboratuvar sonuçları da yer aldı.

FBI'ın yıllar sonra iki sabit diskin kopyalarını ele geçirdiği ancak depodaki diğer materyallerin akıbetinin bilinmediği ifade edildi.

"GİZLİ KAMERALAR VE ŞANTAJ" İDDİALARI

Habere göre kayıp ekipmanlar, Epstein'ın mülklerinde güvenlik kameraları aracılığıyla gizlice müstehcen kayıtlar yapmış olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Bazı mağdurlar, bu kayıtların cinsel tatmin ya da şantaj amacıyla kullanılmış olabileceğini öne sürdü.

Haberde, Epstein'ın Paris'teki dairesine ait daha önce yayımlanmamış fotoğrafların da Fransız polisi tarafından paylaşıldığı aktarıldı. Görüntülerde masaj masası bulunan ve duvarlarında çıplak kadın resimleri asılı loş bir oda yer aldı.

SİLAH İZNİ, HARVARD KİMLİĞİ VE NAKİT PARA DA SAKLANDI

Haberde Epstein'in, özel dedektiflere cinsel içerikli oyuncakları, vücut masaj aletleri, kadın iç çamaşırları, 2 bin dolardan fazla nakit para, gizli silah taşıma izni ve Harvard kimlik kartını da saklamaları için ödeme yaptığı belirtildi.

"BİLGİSAYARLARI SİLİN, KASETLERİ İMHA EDİN" TALİMATI

İngiltere merkezli Telegraph'ın ulaştığı e-postalara göre, Epstein 2019'daki tutuklanmasına kadar geçen yıllarda personeline ve özel dedektiflerine bilgisayarları silmeleri ve kasetleri imha etmeleri yönünde defalarca talimat verdi.

Mayıs 2014 tarihli bir e-postada William Murphy adlı bir kişinin, Epstein'in muhasebecisi Richard Kahn ve Manhattan'daki hizmetlisi Merwin Dela Cruz ile New York'taki malikanede bulunan bir sunucu odasındaki bilgisayar ekipmanlarının imha edilmesini görüştüğü belirtildi.

Epstein'ın birçok kurbanı, mülklerin farklı noktalarına gizli kameralar yerleştirildiğine ve bu kameraların cinsel tatmin ya da olası şantaj amacıyla görüntü kaydettiğine inandıklarını ifade etti.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

