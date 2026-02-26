Haberler
Epstein’in gizli deposu ortaya çıktı: İçinden çıkanlar şoke etti
Giriş Tarihi: 26.02.2026 16:13
İngiltere'nin önde gelen gazetelerden Telegraph'ın haberine göre, Jeffrey Epstein'in 2005'teki polis baskını öncesinde Florida'daki malikanesinden çıkararak gizli bir depoda saklattığı bilgisayarlar, VHS kasetler, adres defterleri, çıplak fotoğraflar ve fuhuş ağına yönelik kılavuzları gün yüzüne çıktı. Envantere göre depoda üç bilgisayar, 29 adres defteri ve müstehcen içerikler bulunurken, bazı güvenlik ekipmanlarının kayıp olması gizli kamera ve şantaj iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Haberde, ABD'li yetkililerin söz konusu depolara baskın düzenlemediği ve Epstein'in yıllar içinde personeline dijital materyalleri imha etme talimatı verdiğine dair e-postaların ortaya çıktığı da aktarıldı.