F-35 paniği Atina’yı alarma geçirdi: Ankara’nın yükselişine karşı B planı hazırladılar!

"DOĞU AKDENİZ'DE GÜÇ DENGELERİ SARSILABİLİR"

Haberde, böyle bir gelişmenin Ege ve Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini sarsabileceği vurgulandı. Yunan uzmanlara göre Atina'nın zaman kaybetmeden harekete geçmesi, alternatif adımlardan oluşan bir "B planı" hazırlaması ve Washington'a somut güvenlik garantileri için baskı yapması gerekiyor.