F-35 paniği Atina’yı alarma geçirdi: Ankara’nın yükselişine karşı B planı hazırladılar!
Giriş Tarihi: 12.01.2026 11:58
Yunan medyası, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilme ihtimalinin Atina'da ciddi endişeye yol açtığını yazdı. Metrosport, böyle bir gelişmenin Ege ve Doğu Akdeniz'de dengeleri sarsabileceğini ve Ankara'nın "ek stratejik derinlik" kazanacağını bildirdi. Paniğe kapılan Atina'nın "B planı"nı devreye alacağı belirtildi.