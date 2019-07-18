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F-35 ve 'nin özellikleri! İşte arasındaki farklar

ABD Savunma Bakanlığı, skandal bir karar aldı ve Türkiye'nin F-35 programına katılımın askıya alındığını duyurdu.ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord, Rus yapımı S-400'ler ve F-35'lerin bir arada bulunmasının F-35 projesini tehlikeye atacağnı iddia ederek, "Bu iki sistem birbirleriyle uyumlu değildir." dedi. F-35 savaş uçaklarının en gelişmiş kabiliyetlerini açığa çıkarabileceğinden endişe ettiklerini vurgulayan Lord, bu kararın bu sebeple alındığına işaret etti. üm bu gelişmeler yaşanırken Rusya'dan Türkiye'ye son dakika bir savaş uçağı teklifi geldi. Türkiye ile Amerika arasında yaşanan F-35 krizi sonrası, gözler bir kez daha 'lere çevrildi. Peki Rus SU-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü? İşte 'nin özellikleri....

Giriş Tarihi: 18.07.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 14:58
F-35 ve Su-57'nin özellikleri! İşte F-35 ve Su-57 arasındaki farklar

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

Rusya'nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor" yanıtını verdi.

F-35 ve Su-57'nin özellikleri! İşte F-35 ve Su-57 arasındaki farklar

Rus medyasının da dikkatini çeken gelişmeler, akıllara Rusya'nın beşinci nesil avcı uçağı 'yi getirdi. Rusya merkezli Sputnik haber ağı, Amerikan F-35'leri ve Rus Su-57'leri karşılaştırdı. Rus medyası ayrıca Türkiye'nin olumsuz bir durumla karşılaşması durumunda bu ihtiyacını Rusya'dan karşılayabileceğine vurgu yapıldı.

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F-35 ve Su-57'nin özellikleri! İşte F-35 ve Su-57 arasındaki farklar

BEŞİNCİ NESİL AVCILAR

: Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya'nın en yeni 5. nesil avcı uçağı. Tasırımcısı, P.O. Suhoy Test ve Tasarım Bürosu olan Su-57'nin 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Su-57 ilk uçuşunu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.

F-35 ve Su-57'nin özellikleri! İşte F-35 ve Su-57 arasındaki farklar

F-35: F-35, JSF (Joint Strike Fighter, yani müşterek savaş uçağı) programı çerçevesinde üretilmiş olan 5. nesil radar izi düşük çok işlevli savaş uçakları ailesi. Tasarımcısı Lockheed Martin olan F-35, ABD, Norveç, Avustralya, İtalya, İsrail ve İngiltere'de kullanılıyor. F-35 ilk uçuşunu 24 Ekim 2000'de gerçekleşti.

F-35 ve Su-57'nin özellikleri! İşte F-35 ve Su-57 arasındaki farklar

TEKNİK ÖZELLİKLER

: Tek mürettebattan oluşan Su-57, 2.600 km/saat hıza ulaşabiliyor. 5.8 saat havada kalabiliyor. Yakıt takviye depolarıyla 5.500 km* azami uçuş menziline sahip Su-57, 10.000 kg azami muharebe yüküne sahip. Su-57'nin azami kalkış ağırlığı 35.480 kg. Su-57'nin iç yakıt rezervi ise 11.100 kg.

F-35 ve Su-57'nin özellikleri! İşte F-35 ve Su-57 arasındaki farklar
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F-35 ve Su-57'nin özellikleri! İşte F-35 ve Su-57 arasındaki farklar

F-35: Tek mürettebattan oluşan F-35, 1.931 km/saat hıza ulaşabiliyor. 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor. 1.667 km – 2.200 km azami uçuş menziline sahip (modeline göre değişiklik gösteriyor) F-35, 8.160 kg kg azami muharebe yüküne sahip. F-35'in azami kalkış ağırlığı 31.751 kg. F-35'in iç yakıt rezervi ise 8.278 kg – 8.960 kg.

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