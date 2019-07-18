F-35 ve Su-57'nin özellikleri! İşte F-35 ve Su-57 arasındaki farklar

ABD Savunma Bakanlığı, skandal bir karar aldı ve Türkiye'nin F-35 programına katılımın askıya alındığını duyurdu.ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord, Rus yapımı S-400'ler ve F-35'lerin bir arada bulunmasının F-35 projesini tehlikeye atacağnı iddia ederek, "Bu iki sistem birbirleriyle uyumlu değildir." dedi. F-35 savaş uçaklarının en gelişmiş kabiliyetlerini açığa çıkarabileceğinden endişe ettiklerini vurgulayan Lord, bu kararın bu sebeple alındığına işaret etti. üm bu gelişmeler yaşanırken Rusya'dan Türkiye'ye son dakika bir savaş uçağı teklifi geldi. Türkiye ile Amerika arasında yaşanan F-35 krizi sonrası, gözler bir kez daha SU-57'lere çevrildi. Peki Rus SU-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü? İşte F-35 ve Su-57'nin özellikleri....