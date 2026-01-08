Federal hükümet ile yerel yönetim karşı karşıya geldi! Orduya hazırlanma emri verildi

TRUMP'TAN NEFSİ MÜDAFAA ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, olayın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ICE polislerini savundu. Trump, "Bu korkunç bir olay ancak kadın profesyonel bir provokatördü. Aracını kasıtlı şekilde ICE memurunun üzerine sürdü, polis de kendini savundu" ifadelerini kullandı.