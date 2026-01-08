Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Federal hükümet ile yerel yönetim karşı karşıya geldi! Orduya hazırlanma emri verildi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:48 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:00

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin göçmen operasyonu sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında 3 el ateş ederek öldürmesi ülke genelinde tepki topladı. Olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri "nefsi müdafaa" açıklamalarını tartışmalı hale getirdi. Trump yönetimi ICE'yi savunurken Minnesota Valisi Tim Walz, federal güçleri koordinasyonsuzlukla suçladı ve ABD ordusuna bağlı Ulusal Muhafızları alarma geçirdi.

Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin düzenlediği göçmen operasyonu kapsamında ABD vatandaşı bir kadın, aracında 3 el ateş edilerek öldürüldü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, kadının "bir polis memurunu ezmeye çalıştığını" ve bu nedenle vurulduğunu savundu.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ OLAYI TARTIŞMALI HALE GETİRDİ

Vatandaşların cep telefonlarıyla kayda aldığı ve sosyal medyada yayılan görüntüler ise resmi açıklamaları tartışmalı hale getirdi. Videolarda, kadının yolun ortasında aracının içinde olayları izlediği, bir ICE polisinin zorla araç kapısını açmaya çalıştığı görüldü.

Görüntülerde, direksiyonu kırıp kaçmaya çalışan kadına, aracın önüne yaklaşan başka bir ICE polisi yakın mesafeden 3 el ateş ettiği ve kurşunların hedefi olan kadının, yol kenarındaki araçlara çarparak durduğu dikkat çekti.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Olayı kayda alan vatandaşlar ICE polislerine "Utanın, utanın" diye bağırarak tepki gösterdi. Görüntülerde çevredeki insanların yaralı kadına ilk yardım yapmaya çalıştığı da yer aldı.

MİNNESOTA'DA 2 BİN ICE POLİSİ

CNN'e konuşan kaynaklar, Trump yönetiminin göçmenlikle mücadele kapsamında Minneapolis'e yaklaşık 2 bin ICE polisi konuşlandırdığını belirtti.

TRUMP'TAN NEFSİ MÜDAFAA ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, olayın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ICE polislerini savundu. Trump, "Bu korkunç bir olay ancak kadın profesyonel bir provokatördü. Aracını kasıtlı şekilde ICE memurunun üzerine sürdü, polis de kendini savundu" ifadelerini kullandı.

SORUMLU 'RADİKAL SOL' İDDİASI

Trump, olayın sorumluluğunu "radikal sol" olarak nitelendirirken, bu grupların göçmenlik konusunda görev yapan polisleri hedef aldığını öne sürdü.

VALİ WALZ'DAN ORDUYA HAZIRLIK EMRİ

Minnesota Valisi Tim Walz ise ICE polislerinin yerel güvenlik güçleriyle hiçbir koordinasyon kurmamasını sert sözlerle eleştirdi. Walz, olay sonrası Minnesota'da güvenliği sağlamak için Ulusal Muhafızlar için hazırlık emri verdiğini açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Walz, "Federal hükümetten daha fazla yardıma ihtiyacımız yok, yeterince şey yaptılar" diyerek Washington'a tepki gösterdi.

ULUSAL MUHAFIZLAR HAZIRDA

Walz, Ulusal Muhafızların Minnesota halkından oluştuğunu vurgulayarak, anayasal hakların korunması için sahada olacaklarını, yüzlerini kapatmayacaklarını söyledi. Walz, "Bu Ulusal Muhafız birlikleri bizim Ulusal Muhafız birliklerimizdir, topluluğunuzdaki öğretmenleri, işletme sahipleri, inşaat profesyonelleridir. Onlar Minnesota halkıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Aralık 2025'te Minneapolis'te yoğun yaşayan Somali kökenli topluluk için "çöp" ifadesini kullanmış ve ABD'yi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Trump'ın bu çağrısının ardından kalabalık bir ICE birimi, bölgede devriye gezmeye başlamış ve bazı ABD vatandaşları da sırf koyu tenli olmalarından dolayı ICE polisi tarafından gözaltına alınmaktan kurtulamamıştı.