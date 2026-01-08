Haberler
Federal hükümet ile yerel yönetim karşı karşıya geldi! Orduya hazırlanma emri verildi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:00
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin göçmen operasyonu sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında 3 el ateş ederek öldürmesi ülke genelinde tepki topladı. Olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri "nefsi müdafaa" açıklamalarını tartışmalı hale getirdi. Trump yönetimi ICE'yi savunurken Minnesota Valisi Tim Walz, federal güçleri koordinasyonsuzlukla suçladı ve ABD ordusuna bağlı Ulusal Muhafızları alarma geçirdi.