Giriş Tarihi: 14.05.2025 10:53
Financial Times’tan çarpıcı analiz! ‘Avrupa’nın ihtiyacı var’ diyerek duyurdular: Türkiye’nin gücü tartışılamaz!
Son dakika haberleri: Türkiye'nin diplomatik, askeri ve savunma sanayisi alanlarında tartışılmaz bir şekilde elde ettiği başarılar, küresel politikada yankılanmayı sürdürüyor. Son olarak ABD-Rusya-Ukrayna ekseninde gerçekleşecek görüşmelere ev sahipliği yapması konuşulan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Financial Times, Türkiye'nin AB ve NATO üyeleri arasında kurduğu üstünlüğü gündeme taşıdı.