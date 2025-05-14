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Giriş Tarihi: 14.05.2025 10:53

Financial Times’tan çarpıcı analiz! ‘Avrupa’nın ihtiyacı var’ diyerek duyurdular: Türkiye’nin gücü tartışılamaz!

Son dakika haberleri: Türkiye'nin diplomatik, askeri ve savunma sanayisi alanlarında tartışılmaz bir şekilde elde ettiği başarılar, küresel politikada yankılanmayı sürdürüyor. Son olarak ABD-Rusya-Ukrayna ekseninde gerçekleşecek görüşmelere ev sahipliği yapması konuşulan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Financial Times, Türkiye'nin AB ve NATO üyeleri arasında kurduğu üstünlüğü gündeme taşıdı.

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Financial Times’tan çarpıcı analiz! ‘Avrupa’nın ihtiyacı var’ diyerek duyurdular: Türkiye’nin gücü tartışılamaz!
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Financial Times’tan çarpıcı analiz! ‘Avrupa’nın ihtiyacı var’ diyerek duyurdular: Türkiye’nin gücü tartışılamaz!
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Financial Times’tan çarpıcı analiz! ‘Avrupa’nın ihtiyacı var’ diyerek duyurdular: Türkiye’nin gücü tartışılamaz!
Financial Times’tan çarpıcı analiz! ‘Avrupa’nın ihtiyacı var’ diyerek duyurdular: Türkiye’nin gücü tartışılamaz!
Financial Times’tan çarpıcı analiz! ‘Avrupa’nın ihtiyacı var’ diyerek duyurdular: Türkiye’nin gücü tartışılamaz!