Giriş Tarihi: 28.06.2023 06:28
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
06:29
Fransa'da sağlık skandalı! Hastalar otoparkta tedavi görüyor...
Avrupa'da sağlık skandallarına bir yenisi eklendi. Fransa'nın Strazburg kentindeki hastanede yeterli yatak ve personel olmaması, hastaların saatlerce otopark alanına çekilen ambulanslarda beklemesi gündem oldu. Strazburg'daki hastanenin otoparkında çekilen görüntülere göre, hastalar ambulans veya itfaiye aracında bekliyor. Hatta bazı hastaların tedavisi otoparkta devam ediyor.