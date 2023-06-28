Fransa’da sağlık skandalı! Hastalar otoparkta tedavi görüyor...

YETERLİ YATAK VE PERSONEL YOK

Hemşire ve FO Sendikası üyesi Christian Prud'Homme, aracın içindeki hastanın durumunun ağırlaşması nedeniyle doktorların acil servisten çıkıp ambulansta gelerek müdahale yapmak zorunda kaldığı durumlar olduğunu ifade ediyor. FO Sendikası üyesi ve itfaiyeci Cedric Hatzenberger de durumu "Kendimizi 10-12 ambulansın beklediği bir alanda buluyoruz, bunun nedeni içeride yeterli sayıda yatak ve personel olmaması." şeklinde anlatıyor.

Sendikadan elde edilen son görüntülere göre, hastanenin otoparkında uzun süre bekleyen araçlar olduğu ifade edilerek, acil tıp teknikerlerinin bu durumla başa çıkma konusunda zorluk çektiği belirtiliyor.