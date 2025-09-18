Fransız basınından Libya itirafı: Doğu Akdeniz’de oyun kurucu Türkiye! Ankara’dan stratejik hamle

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 12:11

Libya'da aylardır süren gerginliğin Türkiye'nin arabuluculuğu ile sona ermesi, Fransız basınında yankı buldu. Le Monde, Ankara'nın Trablus'taki etkin arabuluculuk süreciyle hem Libya'daki siyasi dengelerde hem de Doğu Akdeniz'de oyun kurucu bir aktör haline geldiğini yazdı. Gazete, Türkiye'nin sadece batıda değil, Halife Hafter'in kontrolündeki doğuda da nüfuzunu artırarak bölgesel stratejisini güçlendirdiğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti ile Rada silahlı grubu arasında aylardır devam eden anlaşmazlık Türkiye'nin arabuluculuğunda uzlaşıyla sonuçlanmıştı.

ANKARA'NIN DOĞU AKDENİZ'DEKİ ARTAN ETKİSİ

Türkiye'nin Libya'daki son faaliyetleri Fransız basınında yankı buldu. Le Monde gazetesi, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerini odak noktasına alan haberinde, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki artan etkisine değindi.

Fransız gazeteye göre Türkiye, Libya'da üstlendiği arabulucu rolü ile hem Trablus'un güvenliğini pekiştirdi hem de Doğu Akdeniz'deki stratejik çıkarlarını güçlendirdi.

"TÜRKİYE LİBYA'DA KİLİT AKTÖR"

Le Monde haberinde, "Ankara, Libya'daki siyasi ve askeri dengeler üzerinde giderek belirleyici bir aktör haline geliyor." ifadelerini kullandı.

ANKARA BARIŞIN ÖNCÜSÜ

Habere göre, Türk istihbaratının katkılarıyla, Trablus'ta taraflar arasında yeni bir ateşkes sağlandı.

Fransız gazete, başkentte olası çatışmaların önlenmesinde Ankara'nın etkin arabuluculuğunun kritik bir rol oynadığının altını çizerek, bu süreçte, Türkiye'nin Libya'da barış sağlayıcı kimliğini öne çıkardığını belirtti.

"TÜRKİYE SAHADA VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR"

Le Monde, "Türkiye'nin etkisi artık yalnızca ülkenin batısıyla sınırlı değil. Ankara, Halife Hafter'in kontrolündeki Sirenayka'ya da temaslarını genişletti. Bu açılım, Libya genelinde ulusal bir nüfuz kurma hedefinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osmanlı geçmişine atıfla açıkladığı 'atalarımızın izlerini canlandırma' vizyonu, Libya'daki yeni stratejiyi destekliyor. Türkiye, bu çerçevede hem askeri hem diplomatik kanallarla sahadaki varlığını güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

TÜRK İSTİHBARATININ FAALİYETLERİ

Fransız gazeteye göre Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in Ankara ziyaretinin ardından, Türkiye Bingazi'ye sevkiyatlar gerçekleştirdi. Ardından, Türk istihbaratının başındaki İbrahim Kalın Bingazi'de Hafter ile görüştü. Aynı gün Türk korveti Kınalıada'nın Bingazi Limanı'na demirlemesi, Türkiye'nin bölgedeki kararlılığını ortaya koydu.

Le Monde, "Türk yetkililer, bu yakınlaşmanın temelinde 2019'da imzalanan TürkiyeLibya deniz yetki anlaşması ve Doğu Akdeniz'de enerji iş birliğinin güçlendirilmesinin yattığını açıkça dile getiriyor." ifadelerini kullandı. Bu adımların Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki oyun kurucu rolünü pekiştirdiği vurgulandı.