Fransız basınından Libya itirafı: Doğu Akdeniz’de oyun kurucu Türkiye! Ankara’dan stratejik hamle

"TÜRKİYE SAHADA VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR"

Le Monde, "Türkiye'nin etkisi artık yalnızca ülkenin batısıyla sınırlı değil. Ankara, Halife Hafter'in kontrolündeki Sirenayka'ya da temaslarını genişletti. Bu açılım, Libya genelinde ulusal bir nüfuz kurma hedefinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osmanlı geçmişine atıfla açıkladığı 'atalarımızın izlerini canlandırma' vizyonu, Libya'daki yeni stratejiyi destekliyor. Türkiye, bu çerçevede hem askeri hem diplomatik kanallarla sahadaki varlığını güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.