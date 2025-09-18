Giriş Tarihi: 18.09.2025 12:11
Fransız basınından Libya itirafı: Doğu Akdeniz’de oyun kurucu Türkiye! Ankara’dan stratejik hamle
Libya'da aylardır süren gerginliğin Türkiye'nin arabuluculuğu ile sona ermesi, Fransız basınında yankı buldu. Le Monde, Ankara'nın Trablus'taki etkin arabuluculuk süreciyle hem Libya'daki siyasi dengelerde hem de Doğu Akdeniz'de oyun kurucu bir aktör haline geldiğini yazdı. Gazete, Türkiye'nin sadece batıda değil, Halife Hafter'in kontrolündeki doğuda da nüfuzunu artırarak bölgesel stratejisini güçlendirdiğini vurguladı.