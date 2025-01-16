Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
12:03
Gazze ateşkes anlaşması dünya gündeminde! İsrail zulmüne karşı sevinç çığlıkları atıldı: Siyonist destekçileri çark etti
İsrail'in Gazze işgaline son vermesi beklenen ateşkes anlaşması, dünyanın gündemine oturdu. Gazze'de büyük bir soykırıma imza atan İsrail, akan kan ve işgali durdurmanın önündeki ilk adım olan ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenirken işgalin ilk günlerinden bu yana İsrail'e destek veren ülkeler anlaşmadan duydukları memnuniyeti açıkladı.