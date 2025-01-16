Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gazze ateşkes anlaşması dünya gündeminde! İsrail zulmüne karşı sevinç çığlıkları atıldı: Siyonist destekçileri çark etti
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 12:03

Gazze ateşkes anlaşması dünya gündeminde! İsrail zulmüne karşı sevinç çığlıkları atıldı: Siyonist destekçileri çark etti

İsrail'in Gazze işgaline son vermesi beklenen ateşkes anlaşması, dünyanın gündemine oturdu. Gazze'de büyük bir soykırıma imza atan İsrail, akan kan ve işgali durdurmanın önündeki ilk adım olan ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenirken işgalin ilk günlerinden bu yana İsrail'e destek veren ülkeler anlaşmadan duydukları memnuniyeti açıkladı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Gazze ateşkes anlaşması dünya gündeminde! İsrail zulmüne karşı sevinç çığlıkları atıldı: Siyonist destekçileri çark etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu anlaşmada, ABD'nin Mısır ve Katar'ın beraber yürüttüğü diplomasi sonucunda İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşmasının sağlandığı açıklandı.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlandığını duyurdu. Biden, açıklamasında, "Bugün ABD'nin Mısır ve Katar ile birlikte yürüttüğü yoğun diplomasi sonucunda, İsrail ve Hamas bir ateşkes ve rehine anlaşmasına ulaştı." ifadesini kullandı. Söz konusu anlaşma ile Gazze'deki "çatışmaların" duracağını, esirlerin serbest kalacağını ve Filistinlilerin ihtiyaç duydukları insani yardıma kavuşacaklarını kaydeden Biden, ateşkes haberini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

"Çatışmaların sona ermesi, barış ve güvenliğin inşasına başlanması aslında uzun zaman önce gerekiyordu." diyen Biden, özellikle esirlerin serbest kalacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Gazze ateşkes anlaşması dünya gündeminde! İsrail zulmüne karşı sevinç çığlıkları atıldı: Siyonist destekçileri çark etti

ATEŞKES SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. Ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak. Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail güçleri Gazze'den kademeli olarak çekilecek ve yerinden edilmiş Filistinliler bölgeye geri dönecek. Ateşkesin 16'ncı gününde tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamaları için görüşmelere başlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gazze ateşkes anlaşması dünya gündeminde! İsrail zulmüne karşı sevinç çığlıkları atıldı: Siyonist destekçileri çark etti

ULUSLARARASI ARENADAN TEPKİLER

Tüm dünyanın kilitlendiği anlaşmanın ardından atılacak adımların yanı sıra verilen uluslararası tepkiler de oldukça dikkat çekti. Hamas, 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını, İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Gazze ateşkes anlaşması dünya gündeminde! İsrail zulmüne karşı sevinç çığlıkları atıldı: Siyonist destekçileri çark etti

Hamas, Telegram platformundan yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi. "Ateşkes anlaşması, büyük Filistin halkımızın efsanevi kararlılığının ve Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir sürdürdüğümüz kahramanca direnişin meyvesidir." ifadesine yer verilen açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurma anlaşması, halkımız, direnişimiz, ulusumuz ve dünyanın özgür insanları için bir başarıdır ve halkımızın kurtuluş ve ülkeye geri dönüş hedeflerine ulaşma yolunda düşmanla (İsrail ile) çatışmada bir dönüm noktasıdır." denildi.

Gazze ateşkes anlaşması dünya gündeminde! İsrail zulmüne karşı sevinç çığlıkları atıldı: Siyonist destekçileri çark etti

Açıklamada, anlaşmanın, Gazze Şeridi'ndeki kararlı ve sabırlı Filistin halkına karşı İsrail saldırılarını ve akan kanı durdurma, katliam ve imha savaşlarına son verme konusundaki sorumluluğun üstlenilmesinden hareket ederek yapıldığı aktarıldı. Hamas'ın açıklamasında, halklar olarak ve resmi düzeyde Gazze'nin yanında yer alan ve İsrail'in uygulamalarını ifşa ederek saldırıları durdurmaya katkı sağlayan Arap, İslam ve diğer ülkelerin tutumlarının takdirle karşılandığı belirtildi.

SON DAKİKA