Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu: 20 maddelik planın 2. aşamasına geçildi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 08:15
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 08:17
Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak kurulan "Barış Kurulu" üyeleri ile geçiş sürecini yönetecek olan "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi" başkanını açıkladı. Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere kurulan Gazze Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. İşte detaylar!