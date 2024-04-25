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Haberler Galeri Gazze’de toplu mezar dehşeti! Katliamda gerçekler ortaya çıktı: Sivilleri canlı canlı gömmüşler!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 16:00

Gazze’de toplu mezar dehşeti! Katliamda gerçekler ortaya çıktı: Sivilleri canlı canlı gömmüşler!

Son dakika haberleri: İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı işgalde en büyük hasarları alan Han Yunus kentinden kan donduran haberler geliyor. İsrail ordusunun işgal ettiği, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin arazisinde bulunan toplu mezarlara ilişkin yeni gerçekler ortaya çıktı. Bulunan ceset sayısı yükselirken mezarlara gömülen sivillere yapılan işkencelere ilişkin açıklamalar geldi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Gazze’de toplu mezar dehşeti! Katliamda gerçekler ortaya çıktı: Sivilleri canlı canlı gömmüşler!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi yerleşkesinde bulunan üç toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 392'ye ulaştı.

Gazze’de toplu mezar dehşeti! Katliamda gerçekler ortaya çıktı: Sivilleri canlı canlı gömmüşler!

Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, düzenlediği basın toplantısında Nasır Hastanesi yerleşkesinde bulunan toplu mezarlardaki arama çalışmalarında 58 cesedin daha bulunduğunu ifade etti.

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Gazze’de toplu mezar dehşeti! Katliamda gerçekler ortaya çıktı: Sivilleri canlı canlı gömmüşler!

İŞKENCE, İNFAZ, CANLI GÖMÜLME…

Ebu Süleyman, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cesetlerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz." dedi.

Gazze’de toplu mezar dehşeti! Katliamda gerçekler ortaya çıktı: Sivilleri canlı canlı gömmüşler!

ÇOCUK CESETLERİ DE ÇIKTI

Arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ebu Süleyman, "Çalışmalarda çocuk cesetlerine rastladık. Hastanedeki toplu mezarlarda çocuk cesetlerinin bulunma sebebini henüz bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze’de toplu mezar dehşeti! Katliamda gerçekler ortaya çıktı: Sivilleri canlı canlı gömmüşler!

PLASTİK POŞET DETAYI

Ebu Süleyman, "İşgalci İsrail askerleri, hastanenin yerleşkesinde çok sayıda cesedi plastik poşetlerle 3 metre derinliğe gömdü. Bu da çürümeyi hızlandırdı." şeklinde konuştu.

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