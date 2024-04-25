Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
16:00
Gazze’de toplu mezar dehşeti! Katliamda gerçekler ortaya çıktı: Sivilleri canlı canlı gömmüşler!
Son dakika haberleri: İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı işgalde en büyük hasarları alan Han Yunus kentinden kan donduran haberler geliyor. İsrail ordusunun işgal ettiği, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin arazisinde bulunan toplu mezarlara ilişkin yeni gerçekler ortaya çıktı. Bulunan ceset sayısı yükselirken mezarlara gömülen sivillere yapılan işkencelere ilişkin açıklamalar geldi.