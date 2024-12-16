Giriş Tarihi: 16.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024
12:22
Gazze’den sonra hedef Batı Şeria: Siyonistler yeni bir işgal harekatına hazırlanıyor! Filistinliler yeniden göç ettirilecek
Katil İsrail'in bir yıldan uzun süredir Gazze'de etnik soykırım yaptığı ve insanları zorunlu göçe tabii tuttuğu bilinen bir gerçek. Bölgeyi Yahudi yerleşimcilerle doldurmayı planlayan Siyonist rejim, bu uğurda kenti yerle bir etti. Ancak son gelişmeler işgalci İsrail'in durmaya niyetinin olmadığını gösterdi. Bu kez de bir başka Filistin şehri olan Batı Şeria hedef tahtasına konuldu. Gazze'de yaşanan acılar burada da uygulanmak istenmekte.