Gazze’den sonra hedef Batı Şeria: Siyonistler yeni bir işgal harekatına hazırlanıyor! Filistinliler yeniden göç ettirilecek

OPERASYON BAHANESİYLE BATI ŞERİA'DA KATLİAM YAPILACAK

Mektupta Siyonist yerleşimciler, Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Filistinli gruplarla "tıpkı Gazze'de olduğu gibi" mücadele edilmesi ve söz konusu yerlerdeki yapıların yıkılmasını talep ettiler.