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Giriş Tarihi: 16.12.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:22

Gazze’den sonra hedef Batı Şeria: Siyonistler yeni bir işgal harekatına hazırlanıyor! Filistinliler yeniden göç ettirilecek

Katil İsrail'in bir yıldan uzun süredir Gazze'de etnik soykırım yaptığı ve insanları zorunlu göçe tabii tuttuğu bilinen bir gerçek. Bölgeyi Yahudi yerleşimcilerle doldurmayı planlayan Siyonist rejim, bu uğurda kenti yerle bir etti. Ancak son gelişmeler işgalci İsrail'in durmaya niyetinin olmadığını gösterdi. Bu kez de bir başka Filistin şehri olan Batı Şeria hedef tahtasına konuldu. Gazze'de yaşanan acılar burada da uygulanmak istenmekte.

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Gazze’den sonra hedef Batı Şeria: Siyonistler yeni bir işgal harekatına hazırlanıyor! Filistinliler yeniden göç ettirilecek

Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım sürerken, Filistin topraklarına zorla yerleşen Siyonist toplulukların üst düzey liderleri, pazar günü güvenlik kabinesine bir mektup yazdı.

Gazze’den sonra hedef Batı Şeria: Siyonistler yeni bir işgal harekatına hazırlanıyor! Filistinliler yeniden göç ettirilecek

OPERASYON BAHANESİYLE BATI ŞERİA'DA KATLİAM YAPILACAK

Mektupta Siyonist yerleşimciler, Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Filistinli gruplarla "tıpkı Gazze'de olduğu gibi" mücadele edilmesi ve söz konusu yerlerdeki yapıların yıkılmasını talep ettiler.

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Gazze’den sonra hedef Batı Şeria: Siyonistler yeni bir işgal harekatına hazırlanıyor! Filistinliler yeniden göç ettirilecek

YENİ GÖÇ PLANI YOLDA

Mektuba imza atanlar arasında İşgalci Siyonist toplulukların çatı örgütü Yesha Konseyi başkanı Yisrael Ganz da bulunuyor. Ganz, Batı Şeria'daki ana yollarda Filistinlilerin hareket özgürlüğünün kısıtlanması isteğinde bulundu.

Gazze’den sonra hedef Batı Şeria: Siyonistler yeni bir işgal harekatına hazırlanıyor! Filistinliler yeniden göç ettirilecek

SİYONİSTLERDEN ÖLÜMCÜL SALDIRI MESAJI

Siyonist toplulukların liderleri Batı Şeria için, "İsrail'in savunmacı tavrından vazgeçip, etkili ve verimli bir ölümcül saldırı tutumuna geçmesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Gazze’den sonra hedef Batı Şeria: Siyonistler yeni bir işgal harekatına hazırlanıyor! Filistinliler yeniden göç ettirilecek

İŞGALİ "ZAFER RUHU" OLARAK NİTELEDİLER

Siyonist liderler, Batı Şeria'yı İncil'deki adıyla andı. Ayrıca Gazze ve Lübnan'daki işgal harekatlarının "zafer ruhunun" Batı Şeria'ya getirilmesi gerektiğini bildirdiler.

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