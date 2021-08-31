Giriş Tarihi: 31.08.2021 15:46Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 15:47
Gelişmiş uzaylı uygarlıklar kara deliklerin enerjilerini kullanıyor olabilir!
Mega uzaylı küresi veya asıl adıyla Dyson küreleri uzun zamandır bilim dünyasında konuşulan bir konu. Birkaç sene önce KIC 8462852 isimli yıldızın parlaklığının azalmasından Dyson küresinin sorumlu olabileceği söylenmişti. Fakat işin gerçeği daha sonra ortaya çıktı. Şimdi Dyson küresi hakkında yeni bir çalışma yapıldı ve araştırma ekibi gelişmiş bir medeniyetin Dyson küresi sayesinde bir kara deliğin enerjisini kullanabileceğini ortaya koydu. İşte detaylar...