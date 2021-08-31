Gelişmiş uzaylı uygarlıklar kara deliklerin enerjilerini kullanıyor olabilir!

Kara delikler etraflarındaki her şeyi yutan devasa gök cisimlerinden daha fazlasıdır, aynı zamanda evrenin en büyük ve en istikrarlı enerji kaynaklarından biridir. Bu durum kara delikleri Nikolai Kardashev'in ortaya attığı 2. tip gelişmiş bir uygarlılar için hedef konumuna getiriyor. Kardashev'in söylediğine göre 2. tip medeniyetler kendi yıldız sistemlerine tamamen hakim olan ve kontrol eden uygarlıklar oluyor.