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Haberler Galeri Gelişmiş uzaylı uygarlıklar kara deliklerin enerjilerini kullanıyor olabilir!
Giriş Tarihi: 31.08.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 15:47

Gelişmiş uzaylı uygarlıklar kara deliklerin enerjilerini kullanıyor olabilir!

Mega uzaylı küresi veya asıl adıyla Dyson küreleri uzun zamandır bilim dünyasında konuşulan bir konu. Birkaç sene önce KIC 8462852 isimli yıldızın parlaklığının azalmasından Dyson küresinin sorumlu olabileceği söylenmişti. Fakat işin gerçeği daha sonra ortaya çıktı. Şimdi Dyson küresi hakkında yeni bir çalışma yapıldı ve araştırma ekibi gelişmiş bir medeniyetin Dyson küresi sayesinde bir kara deliğin enerjisini kullanabileceğini ortaya koydu. İşte detaylar...

Gelişmiş uzaylı uygarlıklar kara deliklerin enerjilerini kullanıyor olabilir!

Kara delikler etraflarındaki her şeyi yutan devasa gök cisimlerinden daha fazlasıdır, aynı zamanda evrenin en büyük ve en istikrarlı enerji kaynaklarından biridir. Bu durum kara delikleri Nikolai Kardashev'in ortaya attığı 2. tip gelişmiş bir uygarlılar için hedef konumuna getiriyor. Kardashev'in söylediğine göre 2. tip medeniyetler kendi yıldız sistemlerine tamamen hakim olan ve kontrol eden uygarlıklar oluyor.

Gelişmiş uzaylı uygarlıklar kara deliklerin enerjilerini kullanıyor olabilir!

Yeni çalışma gelişmiş bir uygarlığın ihtiyaç duyduğu devasa enerji için kara delikleri kullanabileceğini ortaya koyuyor. Bunun için potansiyel bir çözüm Dyson küresi olabilir. Dyson küresi fikri ilk olarak 1960 yılında Freeman J. Dyson tarafından ortaya atıldı ve Science dergisinde yayınlandı. Sandberg, 1999'da konuyla ilgili bir makale yayınladı ve bunun nasıl işe yarayacağına dair bir kavramı tartıştı.

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Gelişmiş uzaylı uygarlıklar kara deliklerin enerjilerini kullanıyor olabilir!

Dyson küresi bir yıldızın (Bu çalışmada bir kara deliği) tamamını kaplayan ve merkezinde yaydığı tüm enerjiyi yakalayan devasa bir mega yapıdır. Ancak böylesi bir yapı, kara deliğin yaydığı enerjiyi toplasa bile yine de ısı kaybından muzdarip olacaktır. Tayvan'daki Ulusal Tsing Hua Üniversitesindeki araştırmacılar, bu ısı kaybının bizim için görünür bir hale geleceğini belirtiyor.

Gelişmiş uzaylı uygarlıklar kara deliklerin enerjilerini kullanıyor olabilir!

Henüz herhangi bir Dyson küresi veya benzeri bir yapı tespit edilmedi. Yine de teoride kara deliğin enerjisini toplamak ve kullanmak için böyle bir yapı olabilir. Yeni çalışmaya göre bir Dyson küresi, kara deliğin çevresinde 6 farklı kaynaktan enerji toplayabilir.

Gelişmiş uzaylı uygarlıklar kara deliklerin enerjilerini kullanıyor olabilir!

Bu enerji kaynaklarından bazıları diğerlerinden çok daha güçlü. Kara deliğin yığılma diskinden gelen enerji, toplanacak enerji için birinci sırada yer alıyor. Diğer kaynaklardan gelen enerjiyi yakalamak içinse farklı çözümler üretmek gerekecektir.

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