Gigi Hadid'in kilo problemi bitmiyor...

Ünlü model Gigi Hadid modelliğe başladığı ilk yıllarda kilolu olmakla suçlanıyordu. Şimdilerde ise yakalandığı Haşimoto hastalığı yüzünden çok zayıflayan Hadid, bu kez de fazla zayıf olmakla eleştiriliyor. ABD'li model Gigi Hadid, kilo almak isteyip alamadığını anlattı. Dün düzenlenen bir konuşmaya katılan güzel manken Gigi Hadid, manken arkadaşları Kendall Jenner ve Ashley Graham'la birlikte soruları cevaplandırdı. Modelliğe başladığı ilk yıllarda kilolu olmakla suçlanan şimdilerde ise yakalandığı Haşimoto hastalığı yüzünden çok zayıflayan Hadid, konuyla ilgili şunları söyledi: 'Kilo almak için bir yandan hamburger yiyorum, bir yandan da squat yapıyorum. Aslında kendi haline bırakılma özlemi çekiyorum.' Hadid hislerini 'Ben de dolgun kalçalarım olsun isterdim' diyerek özetledi.