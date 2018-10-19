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'in kilo problemi bitmiyor...

Giriş Tarihi: 19.10.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 14:42
Gigi Hadid'in kilo problemi bitmiyor...

Ünlü model modelliğe başladığı ilk yıllarda kilolu olmakla suçlanıyordu. Şimdilerde ise yakalandığı Haşimoto hastalığı yüzünden çok zayıflayan Hadid, bu kez de fazla zayıf olmakla eleştiriliyor.

Gigi Hadid'in kilo problemi bitmiyor...

ABD'li model , kilo almak isteyip alamadığını anlattı.

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Gigi Hadid'in kilo problemi bitmiyor...

Dün düzenlenen bir konuşmaya katılan güzel manken , manken arkadaşları Kendall Jenner ve Ashley Graham'la birlikte soruları cevaplandırdı.

Gigi Hadid'in kilo problemi bitmiyor...

Modelliğe başladığı ilk yıllarda kilolu olmakla suçlanan şimdilerde ise yakalandığı Haşimoto hastalığı yüzünden çok zayıflayan Hadid, konuyla ilgili şunları söyledi:

Gigi Hadid'in kilo problemi bitmiyor...

"Kilo almak için bir yandan hamburger yiyorum, bir yandan da squat yapıyorum. Aslında kendi haline bırakılma özlemi çekiyorum."

Gigi Hadid'in kilo problemi bitmiyor...

Hadid hislerini "Ben de dolgun kalçalarım olsun isterdim" diyerek özetledi.

Gigi Hadid'in kilo problemi bitmiyor...
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