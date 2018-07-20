Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’in babası krizde!

Giriş Tarihi: 20.07.2018 17:39 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 17:52
  • 1
  • 29
’in babası krizde!.
Hailey Baldwin’in babası krizde!.

Genç top model 'in aktör babası Stephen Baldwin ile eşi Kennya'nın 2000 yılında 812 bin dolara satın aldığı eve, Baldwin'in kredi ve vergi borçlarını ödeyememesi nedeniyle el konulmuştu.

  • 2
  • 29
’in babası krizde!.
Hailey Baldwin’in babası krizde!.

Aylık 7 bin dolarlık kredi taksitlerini ödeyemedikleri için banka tarafından haciz konulup satışa çıkarılan ev, Aralık ayından bu yana yeni sahibini bekliyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 29
’in babası krizde!.
Hailey Baldwin’in babası krizde!.

365 metrekare büyüklüğündeki, beş odası ve beş araçlık garajı bulunan ev, yeniden açık artırmaya çıkarıldı.

  • 4
  • 29
’in babası krizde!.
Hailey Baldwin’in babası krizde!.

560 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan ve uzun süredir boş olan evin belli bölümlerinde çürümeler ve göçükler meydana geldiği, balkonlarının ve hatta posta kutusunun bile kırık olduğu görüldü.

  • 5
  • 29
’in babası krizde!.
Hailey Baldwin’in babası krizde!.

Baldwin çifti, son yıllarda şehir dışındaki bir çiftlikte yaşıyor.

  • 6
  • 29
’in babası krizde!.
Hailey Baldwin’in babası krizde!.
  • 7
  • 29
’in babası krizde!.
Hailey Baldwin’in babası krizde!.
BİZE ULAŞIN