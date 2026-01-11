Haberler
Giriş Tarihi: 11.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:47
Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yürütülen askeri operasyonların sona erdiğini ve örgütün son unsurlarının da şehir dışına çıkarıldığını açıkladı. Şam yönetimi, sahadaki askeri sürecin tamamlandığını vurgularken, dış basında yer alan bir analiz dikkatleri bambaşka bir soruya çevirdi: SDG bundan sonra ne yapacak?