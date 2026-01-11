Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:47

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yürütülen askeri operasyonların sona erdiğini ve örgütün son unsurlarının da şehir dışına çıkarıldığını açıkladı. Şam yönetimi, sahadaki askeri sürecin tamamlandığını vurgularken, dış basında yer alan bir analiz dikkatleri bambaşka bir soruya çevirdi: SDG bundan sonra ne yapacak?

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

HALEP'TE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR PATLAK VERMİŞTİ

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana Halep'te yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 23 kişinin öldüğü, 104 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Birkaç gün süren şiddetli çatışmaların ardından Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'yi Halep'ten temizlemişti.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonların dün yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu duyurmuştu.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

HALEP PYD/SDG'DEN TEMİZLENDİ

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, Halep'te terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yürütülen operasyondaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Nureddin el-Baba, "Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yürütülen titiz operasyon son aşamaya ulaştı, Şeyh Maksud Mahallesi'nde kontrol büyük ölçüde sağlandı." ifadesine yer verdi.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

Bakanlık sözcüsü, halkın güvenliğini sağlamak ve mülklerini teminat altına almak amacıyla, terör örgütünün geride bıraktığı mayınların etkisiz hale getirilmeye başlandığını aktardı.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

"YPG SURİYELİ OLMAYAN İDEOLOJİK YAKLAŞIMLARIN ESİRİ"

Nureddin el-Baba, terör örgütü YPG/SDG unsurlarını, "zaman içinde başarısızlığı kanıtlanmış, Suriyeli olmayan ideolojik yaklaşımların esiri" şeklinde nitelendirdi.

Terör örgütünün çevresindeki çember daralınca kontrolsüzce saldırdığına dikkati çeken Nureddin el-Baba, evlerin, camilerin hatta hükümet yetkililerinin katıldığı bir basın toplantısının dahi hedef alındığını kaydetti.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

Nureddin el-Baba, devletin Halep'te izleyeceği yolun net olduğunu, silahını bırakan herkesin memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

Öte yandan patlayıcı yerleştirme eyleminin, terör örgütünün sivilleri hedef almak için kullandığı bir yöntem olduğunu kaydeden Nureddin el-Baba, mayınla mücadele birliklerinin, evlerine dönen halka yönelik tehdidi ortadan kaldırdığını söyledi.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

ŞAM YÖNETİMİNDEN 10 MART MUTABAKATI VURGUSU

Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki operasyonun mecburi bir seçenek olduğunu ve terör örgütünün kendilerini buna mecbur bıraktığını ifade eden Nureddin el-Baba, Suriye'nin sivilleri korumak için diplomatik çözümü ve 10 Mart Mutabakatı seçeneğini tercih ettiğini vurguladı.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

Bakanlık Sözcüsü, ulusal mücadeleyi en iyi Suriyelilerin yöneteceğini ve terör örgütünün ordu ile iç güvenlik birliklerini kışkırttığını belirtti.

Nureddin el-Baba, Suriye ordusu, iç güvenlik güçleri ve istihbarat teşkilatının üç cephede savaştığını vurgulayarak, birkaç saat içerisinde Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütünden tamamen arındırılacağını dile getirdi.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

SON TERÖRİST GRUP ŞEHİR DIŞINA ÇIKARILDI

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Şeyh Maksud Mahallesi'nde mevzilenen terör örgütü YPG/SDG mensupları, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla "Avared" adı verilen tahliye noktasından hareket etti.

Konvoy, buradan havalimanı yoluna girerek Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine yöneldi.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

Akşam saatlerinde ise Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde konuşlanan YPG/SDG mensubu bir grup teröristin de aynı bölgeye tahliye edildiği öğrenildi.

Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin terör örgütü YPG/SDG unsurlarından tamamen temizlenerek, Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği kaydedildi.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

Suriye devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şeyh Maksud'dan çıkan bu grup, Halep kentinden ayrılan son YPG/SDG'li teröristler oldu.

Tahliye edilen teröristlerin götürüleceği Tabka ilçesi, Fırat Nehri'nin batı kıyısında, YPG/SDG'nin işgali altında bulunan bölgede yer alıyor.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

YPG'DEN SU TEHDİDİ

Öte yandan, Suriye Enerji Bakanlığı, Halep'in kuzey kırsalında Fırat Nehri kenarında yer alan El-Babiri Su İstasyonu'ndan su pompalama faaliyetlerinin durdurulduğunu ve bu durumdan terör örgütü YPG/SDG'nin sorumlu olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG kontrolündeki El-Babiri istasyonunun Halep kenti ve çevresindeki kırsal bölgeler için ana su kaynağı olduğu belirtildi.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

Açıklamada, istasyondan su akışının kesilmesinin, "SDG'ye bağlı unsurların doğrudan talimatları doğrultusunda" gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu kasıtlı kesintinin, vilayetin tamamını etkileyen doğrudan zarara yol açtığı, halkın yaşamını ve temel hizmetlere erişimini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

Açıklamada, söz konusu aksaklıktan tamamen SDG'nin sorumlu tutulduğu belirtilerek, hayati altyapının hedef alınmasının ve sivillerin temel haklardan mahrum bırakılmasının uluslararası insancıl hukuk ve evrensel normların açık ihlali olduğu vurgulandı.

"Milyonlarca vatandaşın güvenliği ve refahını etkileyen bu uygulamalar" karşısında ilgili makamlar ve uluslararası kuruluşlara sorumluluk alma çağrısı yapılan açıklamada, su akışının yeniden sağlanması ve hizmetlerin sürekliliğini güvence altına almak için tüm imkanların seferber edileceği vurgulandı.

El-Babiri Su İstasyonu Halep'in doğusunda Kafse ve Meskene arasında Fırat nehri kenarında yer alıyor.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

"SDG UZLAŞMAZ VE İŞGALCİ TAVRINI SÜRDÜRÜYOR"

El Cezire, Halep'teki çatışmaların sona ermesine rağmen, "bu çatışmaların temelini oluşturan fay hattının hala varlığını sürdürdüğünü" belirtti.

Haber kuruluşu, "Suriye'de birçok zorlu sorun var, ancak ulusal istikrar ve birliğe yönelik en büyük tehdit, YPG/SDG'nin Şam'a entegre olup olmayacağı sorusudur." ifadelerini kullandı.

Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

El Cezire, Halep'teki çatışmaların SDG'nin entegrasyon olasılığını "çok daha düşük hale getirdiğini" bildirdi.

Haber kuruluşu, "SDG/YPG, ülkenin kuzeydoğusundaki işgalini bırakmak istemiyor ve yönetimi elinde tutabilmek için belirli bir özerklik düzeyini korumak istiyor." ifadelerini kullandı.