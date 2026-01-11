Halep’te YPG defteri kapandı: Dış basın kritik noktaya dikkat çekti! SDG Şam’a entegre olacak mı?

ŞAM YÖNETİMİNDEN 10 MART MUTABAKATI VURGUSU

Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki operasyonun mecburi bir seçenek olduğunu ve terör örgütünün kendilerini buna mecbur bıraktığını ifade eden Nureddin el-Baba, Suriye'nin sivilleri korumak için diplomatik çözümü ve 10 Mart Mutabakatı seçeneğini tercih ettiğini vurguladı.