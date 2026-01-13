İngiliz basını Trump’ın Tahran planını masaya yatırdı: ABD tehlikeli bir senaryo ile karşı karşıya! ‘İran Venezuela’ya benzemez’

"SÜRPRİZ SENARYOLARA KARŞI YÜKSEK TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

İsrail ordusu, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protesto gösterileri ile ilgili açıklama yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin tarafından sosyal medya platformu X'te yayınlanan ve IDF'nin Türkçe hesabından da paylaşılan açıklamada, "Daha önce de belirtildiği gibi, IDF savunmada hazır durumdadır ve gerekmesi halinde sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuz halindedir." ifadeleri kullanıldı.