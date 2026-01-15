Batı basınında dikkat çeken analiz: Trump İran’a müdahaleyi askıya aldı

ABD: GERİ ÇEKİLME TEDBİR AMAÇLI

Haberde bir ABD'li yetkilinin, ABD'nin Orta Doğu'daki kilit üslerinden bazı personelin geçici olarak geri çekildiğini doğruladığı ifade edildi.

Reuters'a konuşan bir Batılı askeri yetkili ise, "Tüm işaretler bir ABD saldırısının yakın olabileceğine işaret ediyor; ancak bu yönetim belirsizliği stratejinin bir parçası olarak kullanıyor," değerlendirmesinde bulundu.