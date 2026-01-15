Batı basınında dikkat çeken analiz: Trump İran’a müdahaleyi askıya aldı

Haberler
Batı basınına göre, Trump yönetimi İran'dan protestoculara yönelik öldürmelerin durdurulacağına dair güvence alındığını belirtirken, Washington İran'a olası askeri müdahaleyi şimdilik ertelemeyi değerlendiriyor; buna karşın Tahran'ın ABD üslerini hedef alacağı yönündeki açık uyarısı sonrası ABD, Katar başta olmak üzere Orta Doğu'daki bazı üslerden personel çekmeye başlarken, Avrupalı yetkililer bölgede önümüzdeki günlerin kritik olacağına dikkat çekiyor.