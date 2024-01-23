Giriş Tarihi: 23.01.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
19:35
İngiltere'de muhalefet ayağa kalktı: Gazze'de ateşkes çağrısı! "Filistin devleti, Filistin halkının hakkıdır"
Katil İsrail, Filistinlilere soykırıma devam ederken ateşkes çağrılarını da görmezden gelmeye devam ediyor. İngiltere Parlamentosunda muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, "Filistin devleti, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır. Komşunun bir hediyesi değildir." değerlendirmesini yaptı.