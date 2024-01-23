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Giriş Tarihi: 23.01.2024 19:29 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 19:35

İngiltere'de muhalefet ayağa kalktı: Gazze'de ateşkes çağrısı! "Filistin devleti, Filistin halkının hakkıdır"

Katil İsrail, Filistinlilere soykırıma devam ederken ateşkes çağrılarını da görmezden gelmeye devam ediyor. İngiltere Parlamentosunda muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, "Filistin devleti, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır. Komşunun bir hediyesi değildir." değerlendirmesini yaptı.

AA
İngiltere’de muhalefet ayağa kalktı: Gazze’de ateşkes çağrısı! Filistin devleti, Filistin halkının hakkıdır

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere Parlamentosunda milletvekillerini Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırıları hakkında bilgilendirdi.

İngiltere'nin Husilere yönelik hava saldırılarını ABD ile birlikte yaptığını ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ile Hollanda'nın da destek verdiğini kaydeden Sunak, uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa yaptıklarını ve devam eden tehditlere karşı cevap verdiklerini söyledi.

İngiltere’de muhalefet ayağa kalktı: Gazze’de ateşkes çağrısı! Filistin devleti, Filistin halkının hakkıdır

Sunak, Husilerin 11 Ocak'tan bu yana askeri ve sivil gemilere yönelik 10'un üzerinde saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu saldırıların devam etmesini izleyemeyiz." dedi.

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İngiltere’de muhalefet ayağa kalktı: Gazze’de ateşkes çağrısı! Filistin devleti, Filistin halkının hakkıdır

ABD Başkanı Joe Biden ile dün bir görüşme yaptığını aktaran Sunak, Husilerin finansal kaynaklarını kesmek için gelecek günlerde ABD ile çeşitli yaptırım kararları açıklayacaklarını kaydetti.

Sunak, Gazze'deki çatışmaların bir an önce sona ermesini istediklerini ve Hamas'ın esirleri serbest bırakmayı kabul etmesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere’de muhalefet ayağa kalktı: Gazze’de ateşkes çağrısı! Filistin devleti, Filistin halkının hakkıdır

Hamas'ın Gazze'de kontrolü elinde bulunduramayacağını savunan Sunak, bölgede yönetimin Filistin hükümetine geçmesi gerektiğini ileri sürdü.

İngiltere’de muhalefet ayağa kalktı: Gazze’de ateşkes çağrısı! Filistin devleti, Filistin halkının hakkıdır

MUHALEFETTEN GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

Sunak'ın ardından söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Husilere yönelik hava saldırılara destek verdiklerini ancak Husilerin saldırıları ile Filistinlilerin haklarının tanınması arasında bağ kurulmaması gerektiğine işaret etti.

Starmer, "Gazze'de ihtiyacımız olan şey çatışmalara acil insani ara verilmesi, sivil can kayıplarını durdurmak için sürdürülebilir bir ateşkes ve esirlerin dönüşünün sağlanması, acil insani yardım ve iki devletli çözüm için somut adımlardır. Çünkü Filistin devleti, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır. Komşunun bir hediyesi değildir." değerlendirmesini yaptı.

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