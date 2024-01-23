İngiltere'de muhalefet ayağa kalktı: Gazze'de ateşkes çağrısı! "Filistin devleti, Filistin halkının hakkıdır"

MUHALEFETTEN GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

Sunak'ın ardından söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Husilere yönelik hava saldırılara destek verdiklerini ancak Husilerin saldırıları ile Filistinlilerin haklarının tanınması arasında bağ kurulmaması gerektiğine işaret etti.

Starmer, "Gazze'de ihtiyacımız olan şey çatışmalara acil insani ara verilmesi, sivil can kayıplarını durdurmak için sürdürülebilir bir ateşkes ve esirlerin dönüşünün sağlanması, acil insani yardım ve iki devletli çözüm için somut adımlardır. Çünkü Filistin devleti, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır. Komşunun bir hediyesi değildir." değerlendirmesini yaptı.