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  • İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu! Boris Johnson'ın kökeni Çankırı'ya dayanıyor

'nin yeni Başbakanı oldu! Boris Johnson'ın kökeni Çankırı'ya dayanıyor

'de yeni Başbakan belli oldu. Eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı , iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri oldu. Yarın yeni görevine yani Başbakanlığa başlayacak olan Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Boris Johnson'ın kökenleri Çankırı'ya dayanıyor. Peki kimdir Boris Johson? İşte ilginç hayat hikayesi farklı siyasi mizacıyla İngiltere siyasetinin hep konuşulan ismi olan Boris Johnson.

Giriş Tarihi: 23.07.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 10:39
İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu! Boris Johnson'ın kökeni Çankırı'ya dayanıyor

'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı , iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Johnson yarın hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve ülkenin yeni başbakanı olacak.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu! Boris Johnson'ın kökeni Çankırı'ya dayanıyor

ALİ KEMAL'İN TORUNU

55 yaşındaki , öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

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İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu! Boris Johnson'ın kökeni Çankırı'ya dayanıyor

Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu! Boris Johnson'ın kökeni Çankırı'ya dayanıyor

İLGİNÇ BİR SİYASİ FİGÜR

Eski bir gazeteci olan 'ın siyasi kariyeri ise 2001'de milletvekili seçilmesiyle başlamıştı. 2008-2016 arasında iki kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olarak görev yapan Johnson, 2016'daki Brexit referandumunda 'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için kampanya yürütenler arasında ön saflardaydı.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu! Boris Johnson'ın kökeni Çankırı'ya dayanıyor

Başbakan Theresa May'in hükümetinde yaklaşık iki yıl dışişleri bakanı olan Johnson, 9 Temmuz 2018'de istifa etmişti.

İstifa açıklamasında, "May, 'yi koloni statüsünde kalacağı yarım bir Brexit'e götürüyor" diyen Johnson, kariyeri boyunca dikkatleri üzerine çeken tartışmalı bir isim oldu.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu! Boris Johnson'ın kökeni Çankırı'ya dayanıyor

NEW YORK'TA DOĞDU

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan Muhafazakar Parti'nin yeni lideri, 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.

'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etti. İki gazete de muhafazakar eğilimli.

Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu! Boris Johnson'ın kökeni Çankırı'ya dayanıyor

2008'de Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İşçi Partisi adayı Ken Livingstone'dan az bir farkla aldı ve bu görevi 2016'ya dek iki dönem sürdürdü.

Johnson'ın mensubu olduğu Muhafazakar Parti, 'de 2010'da yapılan seçimi kazanarak 13 yıllık İşçi Partisi dönemine son verdi. 2010'da Liberal Demokrat Parti ile koalisyon hükümeti kuran Muhafazakar Parti, 2015'te yapılan seçimde ise tek başına iktidara geldi. Johnson da aynı yıl yeniden milletvekili seçildi.

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