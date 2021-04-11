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Haberler Galeri İnsanlığın uzaydaki macerası! 12 Nisan 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü' olarak kutlanıyor
Giriş Tarihi: 11.04.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 12:38

İnsanlığın uzaydaki macerası! 12 Nisan 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü' olarak kutlanıyor

Son yıllarda uzayla ilgili araştırmalar, başka gezegenlere yolcukluk projeleri, gök cisimlerine keşif araçları göndermek gibi haberleri daha sıklıkla duyuyoruz. Teknoloji geliştikçe insanlığın imkanları artıyor. Son olarak 'ta isimli helikopter uçuş yapacaktı. Fakat , uçuşun ertelendiğini açıkladı. İnsanlar uzun zamandır uzayla ilgileniyor. Sovyet kozmonot 'in 1961'de uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe geçmesinden bu yana, insanlı uzay yolculukları yolunda önemli gelişmeler yaşandı.

AA
İnsanlığın uzaydaki macerası! 12 Nisan 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü' olarak kutlanıyor

Gagarin, 12 Nisan 1961'de "Vostok 1" uzay mekiğiyle Dünya yörüngesini turlayarak uzay çağını başlattı. Bu sebeple 12 Nisan, "İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü" olarak kutlanıyor.

İLK İNSANLI YOLCULUK

ABD öncülüğündeki Batı bloku ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) öncülüğündeki Doğu bloku arasındaki Soğuk Savaş boyunca en büyük rekabet alanlarından biri "uzay" oldu.

İnsanlığın uzaydaki macerası! 12 Nisan 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü' olarak kutlanıyor

ABD ve SSCB arasındaki uzaya uydu gönderme yarışının ardından iki ülke yörüngede insanlı uzay yolculuğu üzerine çalışmaya başladı.

SSCB, Vostok Programı kapsamında geliştirdiği roket ve kapsülle bir kez daha rakibini geride bıraktı. Rus kozmonot Gagarin, 12 Nisan 1961'de "Vostok 3KA" roketiyle uzaya fırlatılan "Vostok 1" uzay kapsülü içinde Dünya yörüngesinde bir tur attıktan sonra Yeryüzü'ne döndü. Vostok 1'in bu seferi, ilk insanlı uzay yolculuğu olurken, Gagarin de uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe geçti. Gagari'nin uçuşu 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı.

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İnsanlığın uzaydaki macerası! 12 Nisan 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü' olarak kutlanıyor

NEİL ARMSTRONG AY'A AYAK BASAN İLK İNSAN OLDU

ABD Başkanı John F. Kennedy, 12 Eylül 1962'de yaptığı konuşmada, uzay yolculuğunun yeni hedefi olarak Ay'ı işaret etti ve 10 yıl içinde Ay'a insan yollama sözü verdi. ABD bu amaçla önce 2 kişilik Gemini uzay mekiğini, ardından 3 kişilik Apollo uzay mekiğini üretti.

İnsanlığın uzaydaki macerası! 12 Nisan 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü' olarak kutlanıyor

Astronotlar Frank Borman, James Lovell ve William Anders'ı taşıyan "Apollo 8" uzay mekiği, Aralık 1968'de Ay yörüngesini 10 kez katetmeyi başardı. Ardından 21 Temmuz 1969'da astronotlar Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i taşıyan "Apollo 11" mekiği Ay yüzeyine iniş yaptı. Neil Armstrong, bu sefer sırasında Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

Ay'a ayak basarken Armstrong'un kullandığı "Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım" sözü tarihe geçti.

Armstrong ve onun ardından yüzeye adım atan Aldrin'den sonra ABD 1972'ye kadar Ay yüzeyine 10 astronot daha çıkardı.

İnsanlığın uzaydaki macerası! 12 Nisan 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü' olarak kutlanıyor

ABD-SOVYETLER ORTAK UZAY YOLCULUĞU

ABD'nin Ay'a insan göndermesi uzay rekabetini yavaşlattı. İki güç, birçok kez Ay yörüngesine insan gönderdi.

ABD'ye ait Apollo mekiği ile Rus Soyuz 19 mekiği 1975'te uzayda birbirine kenetlendi. İki ülke astronotları diplomatik çabalara sembolik bir jestle katkıda bulunmak için uzayda el sıkıştı.

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