Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri! Hangi cihazlara güncelleme yüklenecek?
Giriş Tarihi: 20.05.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 11:25

güncellemesi alacak iPhone modelleri! Hangi cihazlara güncelleme yüklenecek?

ve güncellemesi alacak olan cihazlar merak ediliyor. Kullanıcılar "Benim telefonuma güncelleme gelecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. iOS 15 güncellemesini alacak iPhone'lar hakkında güncellenmiş bir liste internette ortaya çıktı. Hangi iPhone ve iPad modellerinin güncelleneceği bu listede yer alıyor. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.

iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri! Hangi cihazlara güncelleme yüklenecek?

Apple uzun zamandan beridir üstünde çalışıyor. iOS 15 ve Apple'ın diğer işletim sistemleri ise gelecek ay düzenlenecek olan WWDC 2021'de resmen tanıtılacak. Güncelleme alacak cihazlar da söz konusu etkinlikte resmen açıklanacak. Fakat daha öncesinde iOS 15 ve güncellemesini alacak cihazlarla ilgili yeni bir liste ortaya çıktı.

iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri! Hangi cihazlara güncelleme yüklenecek?

Gelen bilgilere bakılırsa şirket iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE (birinci nesil) gibi çok eski iPhone'lara yönelik desteğini sonlandıracak. Apple'ın ayrıca bu cihazlar arasına iPad mini 4 ve iPad Air 2'yi de dahil edeceği bildiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri! Hangi cihazlara güncelleme yüklenecek?

IOS 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK IPHONE MODELLERİ

iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 mini

iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri! Hangi cihazlara güncelleme yüklenecek?

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS Max

iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri! Hangi cihazlara güncelleme yüklenecek?

iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 7

SON DAKİKA