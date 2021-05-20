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Giriş Tarihi: 20.05.2021 11:23Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 11:25
iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri! Hangi cihazlara güncelleme yüklenecek?
iOS 15 ve iPadOS 15 güncellemesi alacak olan cihazlar merak ediliyor. Kullanıcılar "Benim telefonuma güncelleme gelecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. iOS 15 güncellemesini alacak iPhone'lar hakkında güncellenmiş bir liste internette ortaya çıktı. Hangi iPhone ve iPad modellerinin güncelleneceği bu listede yer alıyor. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.