iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri! Hangi cihazlara güncelleme yüklenecek?

Apple uzun zamandan beridir iOS 15 üstünde çalışıyor. iOS 15 ve Apple'ın diğer işletim sistemleri ise gelecek ay düzenlenecek olan WWDC 2021'de resmen tanıtılacak. Güncelleme alacak cihazlar da söz konusu etkinlikte resmen açıklanacak. Fakat daha öncesinde iOS 15 ve iPadOS 15 güncellemesini alacak cihazlarla ilgili yeni bir liste ortaya çıktı.