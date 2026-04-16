İran gemileri ABD ablukasını deldi! İşte yaptırım altındaki tankerlerin uyguladığı strateji, Gölge filo ayrıntısı

Giriş Tarihi: 16.04.2026 15:34

ABD'nin İran'a yönelik ablukasına rağmen Çinli ve İranlı gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyi başardı. Yaptırım altındaki tankerler İran kıyılarında uygulanan ablukayı aşmak için konum gizleme, sahte sinyal ve denizde petrol transferi gibi yöntemlere başvururken, ABD ile "gölge filo" arasında Hürmüz Boğazı'nda dikkat çekici bir kedi-fare oyunu yaşanıyor.

ABD merkezli The Wall Street Journal'a göre, yaptırım uygulanan Çin menşeli petrol ve kimyasal tanker Rich Starry'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki sıra dışı manevraları, İran'a yönelik ABD ablukasının sahadaki zorluklarını gözler önüne serdi.

TANKER KESİN KONUMUNU GİZLEDİ

Rich Starry adlı tanker, Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmadan önce 10 günden fazla süre boyunca Basra Körfezi'ndeki kesin konumunu gizledi. Umman Körfezi'ne çıkarak abluka bölgesine yaklaşan tanker, ani bir U dönüşü yaparak İran kıyılarına geri döndü ve Çarşamba günü burada demir attı.

ABD İLE "GÖLGE FİLO" ARASINDA KEDİ-FARE OYUNU

Bu tür manevralar, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası ile İran, Rusya ve Venezuela bağlantılı "gölge tanker filosu" arasında süregelen bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Analistler, bu filonun tespit edilmemek için gelişmiş yöntemler kullandığını belirtiyor.

SİNYAL GİZLEME VE SAHTE VERİ TAKTİKLERİ

Söz konusu gemiler, kimlik ve konum bilgilerini yayınlayan transponder sistemlerini kapatarak "karartma" uyguluyor ya da yanlış konum verileri paylaşarak izlerini kaybettiriyor. İran gemilerinin ayrıca denizde gemiden gemiye petrol transferi yaparak kargonun kaynağını gizlediği ifade ediliyor.

RİCH STARRY'NİN SAHTE İZ OYUNU

Denizcilik veri firması Kpler, Rich Starry'nin geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında dolaştığını gösteren sinyaller yayınladığını belirledi. Ancak Lloyd's List analistleri bunun sahte bir iz olduğunu ortaya koydu. Analizlere göre tanker, 10 günden fazla süre boyunca sahte sinyal göndererek bu süreçte İran petrolü yükleme fırsatı buldu.

ABD DONANMASI'NIN ZORLU TAKİBİ

ABD ordusu tüm yaptırımlı gemileri değil, özellikle İran limanlarından çıkanları hedef alıyor. Ancak hangi gemilerin İran petrolü taşıdığını tespit etmek karmaşık bir süreç olarak öne çıkıyor. ABD, bu tespitler için istihbarat, uydu verileri, insansız hava araçları ve telsiz iletişimini kullanıyor.

BÖLGEDE ASKERİ YIĞINAK ARTIYOR

ABD merkezli The Wall Street Journal'a göre, ablukanın uygulanması için bölgede 15'ten fazla ABD savaş gemisi konuşlandırıldı. Yetkililer, İran kıyılarına yakın konuşlanmanın ABD unsurlarını saldırılara açık hale getirebileceğini, bu nedenle müdahalelerin daha çok Arap Denizi'nde yapılmasının planlandığını belirtiyor.

ŞÜPHELİ GEMİ TRAFİĞİ ARTIYOR

Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan en az 10 gemi geçerken, bazılarında gizli filo faaliyetlerine işaret eden bulgular tespit edildi. Panama bayraklı Manali adlı geminin geçmişte konum gizleme faaliyetleri nedeniyle "gölge filo" kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

BANDAR ABBAS'A YÖNELEN YAPTIRIMLI GEMİLER

Yaptırım altındaki Rayen ve Daisy adlı konteyner gemileri de Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran'ın Bandar Abbas limanına doğru ilerledi.

İran bağlantılı gemilerin Basra Körfezi'ne girişlerinin çıkışlara kıyasla daha kolay olması, ABD Donanması'nın gemilerin nihai varış noktalarını önceden belirlemesini zorlaştırıyor.

1.500 GEMİLİK KÜRESEL "GÖLGE FİLO"

ABD merkezli The Wall Street Journal'a göre, TankerTrackers verileri dünya genelinde yaklaşık 1.500 gemiden oluşan bir "gölge filo" bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu gemilerin 600'den fazlasının İran petrolü taşıdığı, yaklaşık 60'ının ise doğrudan İran devlet filosuna ait olduğu ifade ediliyor.

SAHTE LİMAN İZLERİ VE YANILTMA TAKTİKLERİ

Bu gemiler genellikle Irak veya Suudi Arabistan limanlarından çıkıyormuş izlenimi vermek için sahte veri izleri oluşturuyor. Bu yöntem, yaptırımlardan kaçınmada kritik rol oynuyor.

Uzmanlar ABD'nin teknik olarak gemilerin İran'dan çıkışını hızlı şekilde tespit edebileceğini, ancak ele geçirilen gemilerin nereye yönlendirileceği konusunun belirsiz olduğunu vurguluyor. Daha önce Venezuela'dan takip edilen bir tanker İngiltere'de tutulmuştu, ancak Körfez ülkeleriyle benzer bir anlaşmanın olup olmadığı bilinmiyor.

ZAMANLAMA VE HEDEF TESPİTİ SORUNU

Habere göre, özellikle bir geminin İran dışı bir limana gidiyormuş gibi görünmesi durumunda, gerçek hedefin zamanında tespit edilmesi ve müdahale edilmesi çok daha zor hale geliyor.

