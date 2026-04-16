Giriş Tarihi: 16.04.2026 15:34
İran gemileri ABD ablukasını deldi! İşte yaptırım altındaki tankerlerin uyguladığı strateji, Gölge filo ayrıntısı
ABD'nin İran'a yönelik ablukasına rağmen Çinli ve İranlı gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyi başardı. Yaptırım altındaki tankerler İran kıyılarında uygulanan ablukayı aşmak için konum gizleme, sahte sinyal ve denizde petrol transferi gibi yöntemlere başvururken, ABD ile "gölge filo" arasında Hürmüz Boğazı'nda dikkat çekici bir kedi-fare oyunu yaşanıyor.